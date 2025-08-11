Morata saluta e il Milan incassa: plusvalenza e cifre dietro l’affare con il Como

La gestione economica dell'affare—
Morata era arrivato al Milan nell'estate del 2024 per 13 milioni di euro. Considerando il suo ingaggio lordo e la quota di ammortamento per i sei mesi trascorsi a Milano, il costo totale dell'operazione per il club era stato di circa 7,41 milioni di euro.
Con l'interessamento del Como, il Milan ha dovuto agire per risolvere prima l'accordo con il Galatasaray, versando 5 milioni di euro alla squadra turca per il rientro anticipato del giocatore. Successivamente, ha perfezionato la cessione a titolo definitivo dell'attaccante al Como.
Una plusvalenza inaspettata—
Secondo le analisi di CalcioeFinanza, il Milan incasserà 15 milioni di euro dal Como per la cessione. Sottraendo i 5 milioni versati al Galatasaray e calcolando il valore residuo del giocatore, il club rossonero realizzerà una plusvalenza netta di circa 5,25 milioni di euro. Un risultato economico notevole che dimostra un'attenta gestione finanziaria sul mercato.
