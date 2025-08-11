Pianeta Milan
Morata saluta e il Milan incassa: plusvalenza e cifre dietro l’affare con il Como

Dopo i recenti acquisti di Jashari e il breve arrivo di De Winter, il Milan e il Galatasaray salutano Morata: i retroscena economici
Alessia Scataglini
Dopo i recenti acquisti di Jashari e il breve arrivo di De Winter, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per la prima sfida stagionale di Coppa Italia contro il Bari, in programma il 17 di agosto a San Siro. Nonostante l'attenzione sia concentrata sul campo, il mercato rossonero è ancora molto attivo, in particolare per quanto riguarda la situazione di Alvaro Morata.

L'attaccante spagnolo, il cui prestito al Galatasaray è stato risolto, è pronto a unirsi al Como di Cesc Fabregas. Questa operazione, sebbene non riguardi direttamente il futuro di Morata in rossonero, ha un impatto significativo sulle finanze del club di via Aldo Rossi.

La gestione economica dell'affare

Morata era arrivato al Milan nell'estate del 2024 per 13 milioni di euro. Considerando il suo ingaggio lordo e la quota di ammortamento per i sei mesi trascorsi a Milano, il costo totale dell'operazione per il club era stato di circa 7,41 milioni di euro.

Con l'interessamento del Como, il Milan ha dovuto agire per risolvere prima l'accordo con il Galatasaray, versando 5 milioni di euro alla squadra turca per il rientro anticipato del giocatore. Successivamente, ha perfezionato la cessione a titolo definitivo dell'attaccante al Como.

Una plusvalenza inaspettata

Secondo le analisi di CalcioeFinanza, il Milan incasserà 15 milioni di euro dal Como per la cessione. Sottraendo i 5 milioni versati al Galatasaray e calcolando il valore residuo del giocatore, il club rossonero realizzerà una plusvalenza netta di circa 5,25 milioni di euro. Un risultato economico notevole che dimostra un'attenta gestione finanziaria sul mercato.

