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Dal possibile approdo al Milan, al ritiro: Süle saluta il mondo del calcio

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Niclas Süle ha deciso di dire basta: il difensore del Borussia Dortmund, accostato anche al Milan, smetterà a fine stagione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Niclas Süle ha deciso di dire basta. A 'soli' 31 anni, il difensore tedesco del Borussia Dortmund ha deciso di porre fine alla sua carriera calcistica al termine dell'attuale stagione. La scelta, sofferta, è maturata dopo l'ennesimo grave infortunio che ha colpito il classe '95, arrivato dopo un periodo lungo di acciacchi fisici.

Ai microfoni del podcast Spielmacher, il difensore dichiarò: «Ho pianto per dieci minuti sotto la doccia». Proprio con questa frase, Sule ha voluto ricordare il momento in cui il fisioterapista gli fece intuire della rottura del legamento crociato per la terza volta in carriera.

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Il difensore continuò la chiacchierata dicendo: «Quando il giorno dopo ho scoperto che non si trattava di una lesione, era chiaro al mille per cento che era finita». Successivamente, attraverso un comunicato ufficiale uscito sui vai canali del club tedesco, Sule ha annunciato il ritiro: «Niklas Sule concluderà la propria carriera calcistica al termine dell’ultima giornata della stagione 2025/26».

Diversi mesi fa, in vista della sessione invernale di calciomercato, il calciatore è stato accostato più di una volta al Milan, che in quel momento stava ricercando urgentemente un difensore (poi mai arrivato). Alla fine, però, il trasferimento non i fece, e il calciatore rimase in Germania. Sule, perciò, saluta la Bundesliga dopo circa 299 partite e 49 presenze con la maglia della Nazionale.

 

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