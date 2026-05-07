Il difensore continuò la chiacchierata dicendo: «Quando il giorno dopo ho scoperto che non si trattava di una lesione, era chiaro al mille per cento che era finita». Successivamente, attraverso un comunicato ufficiale uscito sui vai canali del club tedesco, Sule ha annunciato il ritiro: «Niklas Sule concluderà la propria carriera calcistica al termine dell’ultima giornata della stagione 2025/26».

Diversi mesi fa, in vista della sessione invernale di calciomercato, il calciatore è stato accostato più di una volta al Milan, che in quel momento stava ricercando urgentemente un difensore (poi mai arrivato). Alla fine, però, il trasferimento non i fece, e il calciatore rimase in Germania. Sule, perciò, saluta la Bundesliga dopo circa 299 partite e 49 presenze con la maglia della Nazionale.