Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport' nella giornata di oggi, le strade di Rafael Leao e del Milan si potrebbero terminare al termine della stagione. Tra le squadre interessate all'attaccante portoghese classe 1999 sembrerebbe esserci anche il Manchester United, che può contare su una contropartita molto interessante per convincere il club rossonero. I 'Red Devils' potrebbero offrire al Milan il cartellino di Benjamin Sesko, centravanti sloveno classe 2003, acquistato lo scorso anno dal Lipisa per 76 milioni di euro. Nel frattempo, continua a tenere banco anche la petizione dei tifosi per richiedere le dimissioni dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, che nelle prime 24 ore ha già raccolto più di 20 mila firme. Parliamo di tutto questo e di molto altro nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Pianeta Milan che potete trovare qui sotto: il nostro inviato, Stefano Bressi, ha analizzato i temi caldi della giornata di oggi direttamente da Casa Milan.