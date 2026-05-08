Milan, senti Colantuono—
"Sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Se vogliono realizzare qualcosa, devono darli all'estero, dove hanno soldi da spendere. Per Kean farei un tentativo per tenerlo. Poi bisogna vedere cosa vogliono fare i diretti interessati. Sono comunque giocatori validi, e qualcosa puoi portare a casa. Non sono solo le società a decidere, ma molto di più".
Le dichiarazioni rilassiate da Colantuono, infatti, mettono in chiara luce le difficoltà economiche del calcio italiano: senza una crescita economica tutti i top player presenti in Serie A potrebbero ben presto lasciare il paese. Ci sono molti talenti, am il problema principale resta legato alla loro presenza.
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