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Colantuono su Leao, Vlahovic e Kean: “In Serie A chi li prende? Sono giocatori che costano”

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il dirigente sportivo Stefano Colantuono ha voluto spendere alcune parole sul futuro di Leao, attaccante del Milan, ma non solo...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con la Serie A ormai quasi giunta al termine, si inizia a pensare già alla sessione estiva di calciomercato. Il futuro di alcune delle principali stelle del nostro campionato, infatti, continua ad essere sotto ai riflettori di tutti, squadre e tifosi. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il dirigente sportivo Stefano Colantuono ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulle situazioni di Rafael Leao, numero 10 del Milan, Moise Kean e Dusan Vlahovic, anche loro due seguiti dai rossoneri.

Secondo quanto dichiarato da Colantuono, trattenere nel Belpaese giocatori di questo livello e con questa qualità inizia ad essere sempre più difficile: lo charm e l'aspetto economico di altri campionati, infatti, attira di più il calciatore, spingendolo ad abbandonare la Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

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"Sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Se vogliono realizzare qualcosa, devono darli all'estero, dove hanno soldi da spendere. Per Kean farei un tentativo per tenerlo. Poi bisogna vedere cosa vogliono fare i diretti interessati. Sono comunque giocatori validi, e qualcosa puoi portare a casa. Non sono solo le società a decidere, ma molto di più".

Le dichiarazioni rilassiate da Colantuono, infatti, mettono in chiara luce le difficoltà economiche del calcio italiano: senza una crescita economica tutti i top player presenti in Serie A potrebbero ben presto lasciare il paese. Ci sono molti talenti, am il problema principale resta legato alla loro presenza.

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