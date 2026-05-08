il dirigente sportivo Stefano Colantuono ha voluto spendere alcune parole sul futuro di Leao, attaccante del Milan, ma non solo...

Con la Serie A ormai quasi giunta al termine, si inizia a pensare già alla sessione estiva di calciomercato. Il futuro di alcune delle principali stelle del nostro campionato, infatti, continua ad essere sotto ai riflettori di tutti, squadre e tifosi. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il dirigente sportivo Stefano Colantuono ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulle situazioni di Rafael Leao, numero 10 del Milan, Moise Kean e Dusan Vlahovic, anche loro due seguiti dai rossoneri.