In attacco, invece, dovrebbe tornare Pulisic dal 1' minuto di gioco ma, al posto del solito Rafael Leao, Allegri potrebbe schierare proprio Santiago Gimenez, con il numero 10 orientato verso la panchina.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri
Atalanta, chi scenderà in campo?
In casa nerazzurra, per la sfida contro il Milan Palladino confermerebbe solamente Krstovic, con Scamacca pronto a subentrare a partita in corso. Spazio al solito 3-4-1-2, con Carnesecchi tra i pali e la difesa composta da Scalvini, Djimsiti e Ahanor.
Sulle corsie, invece, potremmo trovare Bellanova e Zappacosta, in mezzo al campo, invece, i soliti De Roon ed Ederson.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino
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