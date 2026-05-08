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Milan-Atalanta, Allegri si gioca tutto: le probabili scelte del tecnico livornese

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Verso Milan-Atalanta, le probabili scelte di Massimiliano Allegri e Raffaele Palladino a due giorni dalla grande sfida
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan ha bisogno assolutamente di tornare a vincere, cosa che dovrà fare già a partire da domenica sera. Presso le mura di San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà l'Atalanta di Palladino alle ore 20:45, nel mach valido per la 36ª giornata di Serie A. Match importantissimo, soprattuto, per il discorso legato alla qualificazione in Champions League. I rossoneri, infatti, sono chiamati a conquistare 6 punti nelle prossime ed ultime 3 partite rimaste. Vediamo assieme, dunque, quali potrebbero essere le scelte di Allegri e Palladino a due giorni dal match.

Milan-Atalanta, le possibili scelte

Oltre a Luka Modric, fermo ai box a causa dell'infortunio allo zigomo rimediato durante il match contro la Juventus, Allegri dovrà fare a meno di Fikayo Tomori: l'inglese, infatti, salterà il match a causa dell'espulsione rimediata contro il Sassuolo. Al suo posto, il tecnico livornese dovrebbe schierare nuovamente Koni De Winter. In regia Ricci potrebbe affiancare Loftus-Cheek, con Jashari destinato alla panchina.

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In attacco, invece, dovrebbe tornare Pulisic dal 1' minuto di gioco ma, al posto del solito Rafael Leao, Allegri potrebbe schierare proprio Santiago Gimenez, con il numero 10 orientato verso la panchina.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

Atalanta, chi scenderà in campo?

In casa nerazzurra, per la sfida contro il Milan Palladino confermerebbe solamente Krstovic, con Scamacca pronto a subentrare a partita in corso. Spazio al solito 3-4-1-2, con Carnesecchi tra i pali e la difesa composta da Scalvini, Djimsiti e Ahanor.

Sulle corsie, invece, potremmo trovare Bellanova e Zappacosta, in mezzo al campo, invece, i soliti De Roon ed Ederson. 

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino

 

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