Verso Milan-Atalanta, le probabili scelte di Massimiliano Allegri e Raffaele Palladino a due giorni dalla grande sfida

Il Milan ha bisogno assolutamente di tornare a vincere, cosa che dovrà fare già a partire da domenica sera. Presso le mura di San Siro, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà l'Atalanta di Palladino alle ore 20:45, nel mach valido per la 36ª giornata di Serie A. Match importantissimo, soprattuto, per il discorso legato alla qualificazione in Champions League. I rossoneri, infatti, sono chiamati a conquistare 6 punti nelle prossime ed ultime 3 partite rimaste. Vediamo assieme, dunque, quali potrebbero essere le scelte di Allegri e Palladino a due giorni dal match.