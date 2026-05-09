PIANETAMILAN partite probabili formazioni Verso Milan-Atalanta, probabili formazioni: spazio a Gimenez. In difesa torna lui!

PROBABILI FORMAZIONI

Verso Milan-Atalanta, probabili formazioni: spazio a Gimenez. In difesa torna lui!

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Verso Milan-Atalanta, le probabili scelte di Massimiliano Allegri e Raffaele Palladino alla vigilia del match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ormai è questione di ore: domani sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Atalanta, big match della 36esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Con il tifo rossonero che si sta preparando ad una contestazione nei confronti della società e, in particolare, di Giorgio Furlani, Massimiliano Allegri prova a scegliere gli undici uomini che domani sera dovranno conquistare i 3 punti. Dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo, infatti, il diavolo è chiamato ad una reazione: mancano solo 6 punti per la qualificazione matematica in Champions League. Vediamo assieme, dunque, le probabili scelte di Allegri alla vigilia del match:

Milan-Atalanta, probabili formazioni

In porta, come sempre, Allegri si affida a Magic Mike Maignan. Davanti, invece, il livornese dovrà fare a meno di Tomori a causa della squalifica rimediata contro i neroverdi: al suo posto, assieme a Gabbia e Pavlovic, torna Koni De Winter. A centrocampo spazio a Loftus-Cheek, Ricci e Rabiot mentre, sulle corsie laterali presenziano i soliti Bartesaghi e Saelemaekers. In attacco spunta Gimenez, affiancato da Pulisic. Panchina per Leao.

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MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

Probabile Formazione Atalanta

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In casa nerazzurra, invece, Raffaele Palladino starebbe pensando di confermare solo Krstovic: Scamacca partirà dalla panchina. In difesa spunta il trio formato da Scalvini, Djimsiti e Ahanor. Sulle corsie, invece, ecco Bellanova e Zappacosta.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino

 

 

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