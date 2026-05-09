Ormai è questione di ore: domani sera, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Atalanta, big match della 36esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Con il tifo rossonero che si sta preparando ad una contestazione nei confronti della società e, in particolare, di Giorgio Furlani, Massimiliano Allegri prova a scegliere gli undici uomini che domani sera dovranno conquistare i 3 punti. Dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo, infatti, il diavolo è chiamato ad una reazione: mancano solo 6 punti per la qualificazione matematica in Champions League. Vediamo assieme, dunque, le probabili scelte di Allegri alla vigilia del match: