Milan-Atalanta, per Pulisic infortunio in rifinitura

Secondo quanto appreso, infatti, Christian Pulisic, che avrebbe dovuto giocare dall'inizio, in attacco, al fianco di Santiago Giménez nel 3-5-2 di Allegri contro la 'Dea', ha avuto un problema al gluteo nell'allenamento di rifinitura di questa mattina. Pertanto, sarà indisponibile per il match contro l'Atalanta. Al suo posto, Allegri farà giocare Rafael Leao, che era destinato a partire dalla panchina dopo le ultime partite negative. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Milan-Atalanta di 'San Siro'.