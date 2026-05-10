PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Atalanta, infortunio dell’ultima ora in attacco: Allegri farà giocare Leao

FORMAZIONI

Milan-Atalanta, infortunio dell’ultima ora in attacco: Allegri farà giocare Leao

Rafael Leao, attaccante AC Milan, giocherà titolare in Milan-Atalanta di Serie A di questa sera a 'San Siro'
Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, costretto a cambiare la sua formazione titolare per Milan-Atalanta di questa sera, ore 20:45, a 'San Siro': fuori Christian Pulisic per un infortunio dell'ultima ora. Giocherà dall'inizio Rafael Leao
Daniele Triolo Redattore 

Conoscete la legge di Murphy, quella che dice che "se qualcosa può andare storto, sicuramente lo farà?'. Bene, questo - evidentemente - è quanto sta succedendo in casa Milan da qualche settimana a questa parte. Dopo una stagione condotta quasi sempre vicino alla vetta, lottando con l'Inter per lo Scudetto, da metà marzo la squadra è crollata.

Una sola vittoria e un solo gol segnato (Verona-Milan 0-1, rete di Adrien Rabiot) nelle ultime 6 partite, con soli 4 punti conquistati e una qualificazione in Champions League tornata in discussione. E ora, a poche ore da Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026, in programma alle 20:45 a 'San Siro', il tecnico Massimiliano Allegri si trova costretto a dover cambiare la formazione titolare che aveva in mente.

LEGGI ANCHE

Milan-Atalanta, per Pulisic infortunio in rifinitura

—  

Secondo quanto appreso, infatti, Christian Pulisic, che avrebbe dovuto giocare dall'inizio, in attacco, al fianco di Santiago Giménez nel 3-5-2 di Allegri contro la 'Dea', ha avuto un problema al gluteo nell'allenamento di rifinitura di questa mattina. Pertanto, sarà indisponibile per il match contro l'Atalanta. Al suo posto, Allegri farà giocare Rafael Leao, che era destinato a partire dalla panchina dopo le ultime partite negative. Ecco, dunque, le probabili formazioni di Milan-Atalanta di 'San Siro'.

Al posto dello statunitense, Leão titolare con Giménez in avanti

—  

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; R. Leão, Giménez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Fofana, Jashari, Estupiñán, Nkunku, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien (Djimsiti), Ahanor; Bellanova, Éderson, Pašalić (de Roon), Zappacosta; Samardzic (De Ketelaere), Raspadori; Scamacca (Krstović). A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Kossounou, Djimsiti (Hien), Kolašinac, Zalewski, de Roon (Pašalić), Musah, Bakker, De Ketelaere (Samardzic), K. Sulemana, Krstović (Scamacca). Allenatore: Palladino.

Leggi anche
Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Allegri, ribaltone per la Champions. Esclusioni eccellenti
Verso Milan-Atalanta, probabili formazioni: spazio a Gimenez. In difesa torna lui!

© RIPRODUZIONE RISERVATA