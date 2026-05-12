Milan, le notizie Top di oggi: Tare ai saluti? Modric verso il rientro! Conceicao, che dichiarazioni
Ovviamente, uno dei nomi che salta di più alla mente quando si parla di un possibile crollo, è proprio quello di Alexis Saelemaekers. Fino a questo momento, l'esterno belga ha giocato ben 38 partite, tra Coppa Italia e campionato, segnando due gol e fornendo 4 assist ai compagni, arrivati però entro iò 18 gennaio, giornata in cui segnò anche Niclas Fullkrug (tra l'altro su assist proprio di Saelemaekers)
Da quel momento in pii, le prestazioni del belga, come quelle in generale della squadra, sono calate drasticamente, fino ad arrivare ad un punto in cui la sua presenza in campo poteva essere vista come negativa.
Contro l'Atalanta, il belga è sembrato essere ritornato quello di un po' di tempo fa, quando ancora era molto acerbo: troppo fumoso, poche cose concrete e tanti sbagli. Da segnalare, soprattutto, quello davanti alla porta: invece di tirare, il numero 56 rossonero ha voluto tentare il dribbling, poi non riuscito.
Con il Genoa problema o 'sollievo'?—
Come sappiamo, nella sfida contro il Genoa, in programma domenica, il belga non presenzierà a causa della squalifica rimediata grazie al cartellino giallo preso contro i nerazzurri (era diffidato). Sin da subito, molti hanno parlato di 'problema': viste le sue ultime prestazioni, però, può essere davvero considerata tale la sua assenza?
Una cosa è certa. Viste le ultime prestazioni, un turno di riposo per il belga potrebbe non essere negativo: in questo modo, il numero 56 potrebbe rientrare al 100% per l'ultima gara in programma, quella casalinga contro il Cagliari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA