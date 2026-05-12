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Milan, Saelemaekers si è spento: dal rendimento brillante al calo preoccupante

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Dopo un'avvio di stagione molto positivo, Alexis Saelemaekers sembra essersi spento: Milan, cosa sta succedendo?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo un avvio di stagione a dir poco positivo, Alexis Saelemaekers sembra essersi arrestato. Si sa, nel calcio a volte il finale di stagione è molto più importante dell'inizio e, in quest'ottica, Saelemaekers sembra essersi un po' perso.

Milan, che crollo Saelemaekers

Dopo un girone di andata spettacolare, il Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato ad arrancare: troppi punti persi, contro le piccole soprattutto, e troppe prestazioni sottotono, non decisamente da Milan. Dal derby vinto contro l'Inter, tutto sembra essere cambiato.

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Ovviamente, uno dei nomi che salta di più alla mente quando si parla di un possibile crollo, è proprio quello di Alexis Saelemaekers. Fino a questo momento, l'esterno belga ha giocato ben 38 partite, tra Coppa Italia e campionato, segnando due gol e fornendo 4 assist ai compagni, arrivati però entro iò 18 gennaio, giornata in cui segnò anche Niclas Fullkrug (tra l'altro su assist proprio di Saelemaekers)

Da quel momento in pii, le prestazioni del belga, come quelle in generale della squadra, sono calate drasticamente, fino ad arrivare ad un punto in cui la sua presenza in campo poteva essere vista come negativa.

Contro l'Atalanta, il belga è sembrato essere ritornato quello di un po' di tempo fa, quando ancora era molto acerbo: troppo fumoso, poche cose concrete e tanti sbagli. Da segnalare, soprattutto, quello davanti alla porta: invece di tirare, il numero 56 rossonero ha voluto tentare il dribbling, poi non riuscito.

Con il Genoa problema o 'sollievo'?

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Come sappiamo, nella sfida contro il Genoa, in programma domenica, il belga non presenzierà a causa della squalifica rimediata grazie al cartellino giallo preso contro i nerazzurri (era diffidato). Sin da subito, molti hanno parlato di 'problema': viste le sue ultime prestazioni, però, può essere davvero considerata tale la sua assenza?

Una cosa è certa. Viste le ultime prestazioni, un turno di riposo per il belga potrebbe non essere negativo: in questo modo, il numero 56 potrebbe rientrare al 100% per l'ultima gara in programma, quella casalinga contro il Cagliari.

 

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