Ovviamente, uno dei nomi che salta di più alla mente quando si parla di un possibile crollo, è proprio quello di Alexis Saelemaekers. Fino a questo momento, l'esterno belga ha giocato ben 38 partite, tra Coppa Italia e campionato, segnando due gol e fornendo 4 assist ai compagni, arrivati però entro iò 18 gennaio, giornata in cui segnò anche Niclas Fullkrug (tra l'altro su assist proprio di Saelemaekers)