Secondo Pellegtti, il secondo tempo fatto dai rossoneri potrebbe rappresentare un segnale forte in vista delle ultime due partite. Bisogna vedere, però, se il guizzo rossonero sia stato dovuto da un possibile calo fisico degli avversari o meno.

L'unica cosa certa, però, è che attualmente il Milan rischia davvero di compromettere il suo cammino verso la Champions League: contro Genoa e Cagliari serviranno due vittorie, altrimenti sarà fallimento.