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Milan, parla Pellagatti—
"Poi vediamo la settimana prossima, poi vediamo fra due settimane se avrò o meno ragione, ma io darei un consiglio a chi pensa che ormai il Milan abbia finito la sua possibile rincorsa Champions League dopo questa sconfitta che era maturata con un 3-0 trasformata in un 3-2 dopo una buona reazione. lo direi di aspettare ancora un po' perché il secondo tempo del Milan, ora bisognerà capire se fù vera gloria, visto che l'Atalanta sul 3-0 chiaramente ha allentato un po' la sua manovra e ha perso un po' di stimoli, però io direi di aspettare perché la reazione nervosa, anche bella sul piano della veemenza, sul piano anche della precisione dei passaggi, mi costringe, mi obbliga a sperare che da quella seconda parte del secondo tempo possa essere la base per giocare così a Genova".
Secondo Pellegtti, il secondo tempo fatto dai rossoneri potrebbe rappresentare un segnale forte in vista delle ultime due partite. Bisogna vedere, però, se il guizzo rossonero sia stato dovuto da un possibile calo fisico degli avversari o meno.
L'unica cosa certa, però, è che attualmente il Milan rischia davvero di compromettere il suo cammino verso la Champions League: contro Genoa e Cagliari serviranno due vittorie, altrimenti sarà fallimento.
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