Pedullà: "Il Milan non ha più avuto l'aiuto degli episodi della prima parte di stagione"

Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, ha provato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', a spiegare il perché il Milan di Allegri non stia più facendo risultati. "Il Milan non ha toccato il fondo perché lo aveva già toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli".