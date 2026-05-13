Pedullà: "Il Milan non ha più avuto l'aiuto degli episodi della prima parte di stagione"—
Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, ha provato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', a spiegare il perché il Milan di Allegri non stia più facendo risultati. "Il Milan non ha toccato il fondo perché lo aveva già toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli".
Pedullà, poi, ha concluso la sua analisi con una sentenza. "Però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan che si è complicata. Attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre".
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