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Pedullà: “Milan, fondo già toccato. È emersa l’incapacità di Allegri di fare calcio”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Milan-Atalanta 2-3 di Serie A
Particolarmente duro il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', analizzando la sconfitta (2-3) del Milan di Massimiliano Allegri contro l'Atalanta. Ecco le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

La partita della scorsa domenica contro l'Atalanta sarebbe dovuta essere quella del rilancio, in zona Champions League, del Milan di Massimiliano Allegri, che aveva già perso recentemente contro Lazio, Napoli, Udinese e Sassuolo. E invece i rossoneri sono andati sotto di tre gol (Éderson, Davide Zappacosta, Giacomo Raspadori) prima del tentativo finale di rientrare nel match (reti di Strahinja Pavlović e Christopher Nkunku su calcio di rigore), non servito, purtroppo, a portare a casa neanche un punto.

Ora la situazione in vetta si complica. Perché la Juventus ha scavalcato i rossoneri al terzo posto (68 punti contro i 67 del Diavolo), la Roma ha agganciato il Milan e il Como si è portato a soli 2 punti di distanza. Se la squadra non si riprenderà e, soprattutto, non batterà Genoa e Cagliari nelle ultime due gare che restano da qui alla fine del campionato, sfumerà anche l'obiettivo minimo stagionale e, a quel punto, una rivoluzione tecnica sarebbe dietro l'angolo.

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Alfredo Pedullà, giornalista sportivo, ha provato - in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', a spiegare il perché il Milan di Allegri non stia più facendo risultati. "Il Milan non ha toccato il fondo perché lo aveva già toccato, non ha più avuto l'aiuto di quegli episodi che avevano caratterizzato la stagione del Milan nella prima parte, quando ti difendevi basso, avevi situazioni giuste di gente con la gamba, di qualche colpo di fortuna, interpretavi bene e questo lo abbiamo riconosciuto, gli scontri diretti con gli episodi favorevoli".

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Pedullà, poi, ha concluso la sua analisi con una sentenza. "Però poi alla lunga cosa emerge? Emerge la tua incapacità di fare calcio. E purtroppo questo lo devo dire anche ai biografi di Allegri che lo hanno difeso per tutta la stagione e che hanno dipinto quasi come se fosse un miracolo la qualificazione Champions del Milan che si è complicata. Attenzione, per me nulla cambierebbe nelle valutazioni che devi fare se vuoi avere un allenatore in grado di organizzare le squadre".

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