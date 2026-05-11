Milan, parla Galli
«La contestazione arriva da un malessere che i tifosi stanno provando nei confronti della società e della gestione, poi fino a quando le proteste sono civili come quella di ieri sera ben vengano, soprattutto se portano ad un miglioramento della situazione perché questo Milan è in difficoltà, oggi anche di risultati."
Nonostante tutte le difficoltà riscontrate nelle ultime settimane, però, Galli ha voluto mandare un messaggio più che positivo: secondo lui i rossoneri riusciranno a centrare la qualificazione in Europa:
"Io credo che il Milan ce la farà ad arrivare in Champions League: mancano 6 punti, vero che mancano 2 partite ma mancano 6 punti se gli altri ne fanno 6».
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