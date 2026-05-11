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Galli: “Per me il Milan arriverà in Champions. Contestazione? Ben venga se portano ad un miglioramento”

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L’ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha voluto commentare il periodo buio passato dai rossoneri di Massimiliano Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L’ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport sul momento delicato passato dai rossoneri di Massimiliano Allegri. Filippo Galli, ovviamente, si è voluto soffermare sulla contestazione dei tifosi del Milan nei confronti della dirigenza e, in particolare, di Giorgio Furlani.

Indubbiamente, Galli ha voluto palare anche della lotta alla Champions League, sempre più compromessa dopo la brutta sconfitta di ieri contro l'Atalanta.

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«La contestazione arriva da un malessere che i tifosi stanno provando nei confronti della società e della gestione, poi fino a quando le proteste sono civili come quella di ieri sera ben vengano, soprattutto se portano ad un miglioramento della situazione perché questo Milan è in difficoltà, oggi anche di risultati."

Nonostante tutte le difficoltà riscontrate nelle ultime settimane, però, Galli ha voluto mandare un messaggio più che positivo: secondo lui i rossoneri riusciranno a centrare la qualificazione in Europa:

"Io credo che il Milan ce la farà ad arrivare in Champions League: mancano 6 punti, vero che mancano 2 partite ma mancano 6 punti se gli altri ne fanno 6».

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