L’ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha voluto commentare il periodo buio passato dai rossoneri di Massimiliano Allegri...

L’ex difensore del Milan, Filippo Galli, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport sul momento delicato passato dai rossoneri di Massimiliano Allegri. Filippo Galli, ovviamente, si è voluto soffermare sulla contestazione dei tifosi del Milan nei confronti della dirigenza e, in particolare, di Giorgio Furlani.