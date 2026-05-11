PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Lewandowski sul suo futuro: “Ancora non so cosa farò”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Lewandowski sul suo futuro: “Ancora non so cosa farò”

Calciomercato Milan, Lewandowski sul suo futuro: “Ancora non so cosa farò” - immagine 1
Robert Lewandowski, in scadenza con il Barcellona, ha voluto far chiarezza sul suo futuro: tra le pretendenti anche il Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Robert Lewandowski continua ad essere uno dei protagonisti principali anche, e sopratutto, fuori dal campo. Nella serata di ieri, il Barcellona si è laureato Campione di Spagna dopo aver battuto il Real Madrid 2-0. Il futuro del centravanti polacco, però, è tutto da scrivere. Nonostante la sua importanza, il suo futuro con la maglia blaugrana potrebbe presto finire: il contratto è in scadenza e, le varie ipotesi legate ad un possibile rinnovo, sembrano essere alquanto lontane. Tra le varie squadre interessate al centravanti, negli ultimi mesi è spuntato anche il Milan di Allegri, alla ricerca di un vero e proprio bomber.

Il calciatore polacco, perciò, alla giornata di ieri ha voluto provare a far chiarezza su quello che è il suo futuro. A riportare le sue dichiarazioni è stato il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, tramite i suoi canali social ufficiali.

LEGGI ANCHE

Milan, senti Lewandowski

«Ancora non so cosa farò. Ci sono delle opportunità in delle leghe minori: ho quasi 38 anni, ma mi sento molto bene fisicamente. Le sto considerando. Ascolterò ancora qualche offerta e poi prenderò la mia decisione».

Leggi anche
Milan, rinnovo Modric appeso a un filo. Moretto: “Chiede delle garanzie” | Calciomercato
Milan, rivoluzione da 170 milioni: 5 big in uscita, Allegri prenota Goretzka e un nuovo super bomber

© RIPRODUZIONE RISERVATA