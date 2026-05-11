Robert Lewandowski continua ad essere uno dei protagonisti principali anche, e sopratutto, fuori dal campo. Nella serata di ieri, il Barcellona si è laureato Campione di Spagna dopo aver battuto il Real Madrid 2-0. Il futuro del centravanti polacco, però, è tutto da scrivere. Nonostante la sua importanza, il suo futuro con la maglia blaugrana potrebbe presto finire: il contratto è in scadenza e, le varie ipotesi legate ad un possibile rinnovo, sembrano essere alquanto lontane. Tra le varie squadre interessate al centravanti, negli ultimi mesi è spuntato anche il Milan di Allegri, alla ricerca di un vero e proprio bomber.