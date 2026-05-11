La stagione 2025-2026 sta per finire e il Milan - oltre che sul rush finale del campionato - è concentrato anche e soprattutto sulle operazioni di calciomercato in vista della prossima stagione, tra colpi esperti (Leon Goretzka) e nuovi nomi di talenti in erba (Tino Kusanovic) per la costruzione di un Diavolo ancora più competitivo in ottica Scudetto. Un'enorme mole di lavoro attenderà i dirigenti rossoneri Giorgio Furlani (sempre ammesso che resti dopo la mega contestazione di ieri sera a 'San Siro', Geoffrey Moncada e Igli Tare al 'rompete le righe' di quest'annata difficile, ma necessaria alla ripartenza.