Romano è partito subito parlando dell'interesse della Juventus, rivelando che i bianconeri si sarebbero 'fermati' con i colloqui a causa di due nodi principali: costi ed età del calciatore:

Successivamente, Romano si è spostato sul fronte rossonero. Secondo l'esperto, il Milan non sarebbe pienamente convinto dell'operazione. Attualmente, il polacco avrebbe anche un'offerta di rinnovo con i Blaugrana per un'ulteriore stagione, e altre offerte provenienti dall'Arabia e dall'America.

"Il Milan internamente non è completamente convinto dell'operazione Lewandowski e in questo momento non ha dato l'ok all'agente del calciatore. Nel frattempo il polacco ha un'offerta per il rinnovo di un anno con il Barcellona, offerte importanti dall'Arabia e dalla MLS. Per i club italiani, al momento, tutto è ancora fermo"