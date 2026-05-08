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Romano: “Lewandowski? Milan non proprio convinto dell’operazione”

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Mentre il Milan continua a ricercare l'attaccante perfetto, Fabrizio Romano ha fornito degli sul futuro di Lewandowski...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Come sappiamo, in casa Milan la dirigenza è alla ricerca di un'attaccante in grado di soddisfare le richieste di allegri:20-25 gol a stagione. Sono tantissimi i nomi accostati ai colori rossoneri nel corso degli ultimi mesi, ma a lasciare a bocca aperte i tifosi è stato sicuramente quello di Robert Lewandowski, attaccante polacco in scadenza con il Barcellona.

Sul calciatore, però, ci sarebbe anche la Juventus di Luciano Spalletti. A fornire ulteriori dettagli sulla situazione è stato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano. In un video diffuso tramite il suo canale Whatsapp, l'esperto di mercato ha voluto chiarire che, al momento, l'interesse dei bianconeri sembra essersi freddato. Ecco, di seguito, le sue parole:

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Milan, le parole di Romano su Lewandowski

Romano è partito subito parlando dell'interesse della Juventus, rivelando che i bianconeri si sarebbero 'fermati' con i colloqui a causa di due nodi principali: costi ed età del calciatore:

"Su Robert Lewandowski la Juventus è molto fredda. C'è stato un incontro con l'agente del giocatore a Milano ma questo incontro, al momento, non ha prodotto un'accelerata: età e costi sono ritenuti i due problemi principali."

Successivamente, Romano si è spostato sul fronte rossonero. Secondo l'esperto, il Milan non sarebbe pienamente convinto dell'operazione. Attualmente, il polacco avrebbe anche un'offerta di rinnovo con i Blaugrana per un'ulteriore stagione, e altre offerte provenienti dall'Arabia e dall'America.

"Il Milan internamente non è completamente convinto dell'operazione Lewandowski e in questo momento non ha dato l'ok all'agente del calciatore. Nel frattempo il polacco ha un'offerta per il rinnovo di un anno con il Barcellona, offerte importanti dall'Arabia e dalla MLS. Per i club italiani, al momento, tutto è ancora fermo"

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