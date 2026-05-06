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Calciomercato Milan, Romano: “Nuovi contatti per Lewandowski, ma c’è una divisione interna. Ecco cosa filtra”

Roberto Lewandowski, obiettivo calciomercato AC Milan
Calciomercato Milan, nuovi contatti con l'agente di Robert Lewandowski, ma prima c'è un 'nodo' da sciogliere: le ultime da Fabrizio Romano
Redazione PM

Il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani sono alla ricerca di un centravanti di livello internazionale su cui costruire il Milan 2026/2027. Diversi nomi sono stati accostati al club rossonero negli ultimi mesi, ma uno dei profili più accattivanti resta quello di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco classe 1988 andrà in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno e le parti non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Si tratterebbe di una grande occasione a parametro zero, anche se lo stipendio e le commissioni richieste dal suo entourage non convincono a pieno la dirigenza milanista.

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano sul futuro di Lewandowski

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Fabrizio Romano ha fornito alcuni importanti aggiornamenti sul futuro di Lewandowski nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube. L'esperto di calciomercato ha svelato in esclusiva alcune foto dell'agente Pini Zahavi, avvistato in Italia, più precisamente a Milano. Di seguito, un estratto delle parole di Romano.

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"L'agente di Robert Lewandowski, Pini Zahavi, ha passato gli ultimi 2/3 giorni a Milano in gran segreto. Si tratta di uno dei procuratori più importanti al mondo da tanti anni. Insieme a lui c'era anche l'agente Davide Grassi. Zahavi rappresenta tanti giocatori importanti: il suo viaggio in Italia è stato un'opportunità per approfondire discorsi su vari suoi assisti con diversi club. Ci sono stati dei contatti con la Juventus per Lewandowski, ma le condizioni economiche sembrano troppo onerose al club bianconero. Sul Milan vi abbiamo raccontato più volte come ci sia una sorta di divisione interna. Il club rossonero non è pienamente convinto dell'operazione. Ci sono stati dei contatti esplorativi per approfondire i costi. Il Barcellona offrirà al polacco un prolungamento di contratto, ma attenzione anche alle offerte dall'MLS e dall'Arabia".

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