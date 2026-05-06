"L'agente di Robert Lewandowski, Pini Zahavi, ha passato gli ultimi 2/3 giorni a Milano in gran segreto. Si tratta di uno dei procuratori più importanti al mondo da tanti anni. Insieme a lui c'era anche l'agente Davide Grassi. Zahavi rappresenta tanti giocatori importanti: il suo viaggio in Italia è stato un'opportunità per approfondire discorsi su vari suoi assisti con diversi club. Ci sono stati dei contatti con la Juventus per Lewandowski, ma le condizioni economiche sembrano troppo onerose al club bianconero. Sul Milan vi abbiamo raccontato più volte come ci sia una sorta di divisione interna. Il club rossonero non è pienamente convinto dell'operazione. Ci sono stati dei contatti esplorativi per approfondire i costi. Il Barcellona offrirà al polacco un prolungamento di contratto, ma attenzione anche alle offerte dall'MLS e dall'Arabia".
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