Il direttore sportivo Igli Tare e l'amministratore delegato Giorgio Furlani sono alla ricerca di un centravanti di livello internazionale su cui costruire il Milan 2026/2027. Diversi nomi sono stati accostati al club rossonero negli ultimi mesi, ma uno dei profili più accattivanti resta quello di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco classe 1988 andrà in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno e le parti non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Si tratterebbe di una grande occasione a parametro zero, anche se lo stipendio e le commissioni richieste dal suo entourage non convincono a pieno la dirigenza milanista.