Il rinnovo di Flick e la posizione del Barcellona—
La priorità del viaggio di Zahavi resta il rinnovo di Hansi Flick, anch'egli suo assistito, con il prolungamento fino al 2029 e opzione ulteriore fino al 2030. Subito dopo, però, verrà affrontata la situazione di Lewandowski, in scadenza nel 2026 ma con una clausola di rinnovo automatico fino al 2027. Una possibilità che il club finora non ha voluto attivare, preferendo discutere direttamente con il giocatore.
Milan e Juventus alla finestra—
In questo contesto si inserisce anche il Milan, che continua a monitorare l’evolversi della vicenda. Secondo 'Calciomercato.com', la Juventus avrebbe una sorta di corsia preferenziale nei contatti con l’entourage, ma tutto dipenderà dalla volontà del classe 1988 e, soprattutto, dalla qualificazione alla prossima Champions League. Senza l’Europa che conta, l’operazione resterebbe un sogno per entrambe le squadre. Con la Champions, invece, lo scenario potrebbe cambiare rapidamente.
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