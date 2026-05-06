Calciomercato Milan, il futuro di Robert Lewandowski è ancora in bilico: le parole del suo agente cambiano di nuovo le carte in tavola

Il nome di Robert Lewandowski torna a intrecciarsi con quello del Milan. Dopo settimane di indiscrezioni che lo accostavano a diversi club, tra cui rossoneri e Juventus, oltre alle piste MLS e Arabia Saudita, nelle ultime ore è riemersa con forza anche l’ipotesi di una permanenza al Barcellona.