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Calciomercato, Lewandowski al Milan? “Ne parleremo”, il clamoroso annuncio del suo agente

Robert Lewandowski, obiettivo calciomercato AC Milan
Calciomercato Milan, il futuro di Robert Lewandowski è ancora in bilico: le parole del suo agente cambiano di nuovo le carte in tavola
Redazione PM

Il nome di Robert Lewandowski torna a intrecciarsi con quello del Milan. Dopo settimane di indiscrezioni che lo accostavano a diversi club, tra cui rossoneri e Juventus, oltre alle piste MLS e Arabia Saudita, nelle ultime ore è riemersa con forza anche l’ipotesi di una permanenza al Barcellona.

A riaccendere i riflettori è stato l’arrivo in Catalogna dell’agente Pini Zahavi. Intercettato all’aeroporto da 'Mundo Deportivo', il procuratore ha confermato che durante il viaggio si parlerà anche del rinnovo del centravanti polacco: “Sì, ne parleremo”. Parole sufficienti per riaprire una telenovela: l’addio del classe 1988 al club spagnolo sembrava ormai vicino, ma ora la trattativa tra le parti è ufficialmente ripartita.

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Il rinnovo di Flick e la posizione del Barcellona

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La priorità del viaggio di Zahavi resta il rinnovo di Hansi Flick, anch'egli suo assistito, con il prolungamento fino al 2029 e opzione ulteriore fino al 2030. Subito dopo, però, verrà affrontata la situazione di Lewandowski, in scadenza nel 2026 ma con una clausola di rinnovo automatico fino al 2027. Una possibilità che il club finora non ha voluto attivare, preferendo discutere direttamente con il giocatore.

Milan e Juventus alla finestra

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In questo contesto si inserisce anche il Milan, che continua a monitorare l’evolversi della vicenda. Secondo 'Calciomercato.com', la Juventus avrebbe una sorta di corsia preferenziale nei contatti con l’entourage, ma tutto dipenderà dalla volontà del classe 1988 e, soprattutto, dalla qualificazione alla prossima Champions League. Senza l’Europa che conta, l’operazione resterebbe un sogno per entrambe le squadre. Con la Champions, invece, lo scenario potrebbe cambiare rapidamente.

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