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Calciomercato Milan, occasione Alaba a parametro zero: le ultime da Fabrizio Romano

David Alaba, obiettivo calciomercato AC Milan
Calciomercato Milan, spunta il nome di David Alaba per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione: le parole di Fabrizio Romano sul futuro dell'austriaco
Redazione PM

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il Milan è alla ricerca di almeno due difensori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Se il nome in pole è quello di Mario Gila (centrale classe 2000, attualmente in forza alla Lazio), per il secondo profilo il Diavolo sta monitorando diverse piste: da Kristensen a Tiago Gabriel, passando per Kim e Aké.

Calciomercato Milan, Romano: «Attenzione al nome di Alaba»

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Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, tra le occasioni a parametro zero ci sarebbe anche David Alaba, difensore austriaco classe 1992 in scadenza di contratto con il Real Madrid. L'esperto di calciomercato ha specificato che si tratta di un nome "caldo" anche per quanto riguarda la Serie A. Di seguito, le sue parole.

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"Tra i clienti di Pini Zahavi, oltre a Lewandowski, c'è anche David Alaba. L'austriaco lascerà il Real Madrid a parametro zero alla fine della stagione. Su di lui si stanno muovendo già in tanti, sia in Europa che fuori. Ci sono offerte dall'Arabia e dall'MLS, ma anche dall'Italia sono state prese delle informazioni. Sia il nome di Alaba che quello di Lewandowski sono stati affrontati da Zahavi durante la sua missione milanese. Siamo ancora in una fase preliminare del mercato, fatta soprattutto di contatti esplorativi. Quando giocatori di questo livello si libera a zero, inevitabilmente lo stipendio sale".

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