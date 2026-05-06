Calciomercato Milan, Romano: «Attenzione al nome di Alaba»

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, il Milan è alla ricerca di almeno due difensori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Se il nome in pole è quello di Mario Gila (centrale classe 2000, attualmente in forza alla Lazio), per il secondo profilo il Diavolo sta monitorando diverse piste: da Kristensen a Tiago Gabriel, passando per Kim e Aké.