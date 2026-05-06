Calciomercato Milan, Romano: «Attenzione al nome di Alaba»

"Tra i clienti di Pini Zahavi, oltre a Lewandowski, c'è anche David Alaba. L'austriaco lascerà il Real Madrid a parametro zero alla fine della stagione. Su di lui si stanno muovendo già in tanti, sia in Europa che fuori. Ci sono offerte dall'Arabia e dall'MLS, ma anche dall'Italia sono state prese delle informazioni. Sia il nome di Alaba che quello di Lewandowski sono stati affrontati da Zahavi durante la sua missione milanese. Siamo ancora in una fase preliminare del mercato, fatta soprattutto di contatti esplorativi. Quando giocatori di questo livello si libera a zero, inevitabilmente lo stipendio sale".
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