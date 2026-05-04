Milan, parla moretto
"Anche se da un punto di vista temporale magari non è una priorità, il Milan è su Ismaël Koné. Il Milan ha parlato con l'entourage. Piace molto soprattutto ad Allegri. Ci sono anche altre squadre, l'Inter ha sondato, ma Koné è uno dei nomi valutati dal Milan"
A parlare del giovane, nella giornata di ieri, è stato anche il DS rossoneroIgli Tare che, nel prepartita contro il Sassuolo, ha dichiarato che potrebbe essere l'uomo mercato dei neroverdi, visto l'ottimo campionato disputato.
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