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Calciomercato Milan, Moretto: “Konè? I rossoneri hanno parlato con l’entourage”

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Il Milan pensa già al calciomercato, e Matteo Moretto ha voluto fornire degli aggiornamenti legati ad Ismaël Koné, seguito dai rossoneri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan, si sa, è impegnato nel rush finale di campionato per cercare di conquistare un posto nelle prime quattro posizioni in modo da ritornare finalmente in Champions League. In caso di arrivo in Europa, il calciomercato estivo potrebbe portare in rossonero diversi nomi molto interessanti. Massimiliano Allegri, infatti, è stato chiaro: bisogna tornare a vincere, il Milan ha bisogno di tornare ad altri livelli e, per farlo, bisogna impossessarsi di alcuni colpi che alzino l'asticella nella rosa rossonera.

Uno dei tanti nomi di cui si sta parlando ultimamente a centrocampo è quello di Ismaël Konémezzala del Sassuolo. A parlare della situazione legata al classe 2002 ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciare nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

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 "Anche se da un punto di vista temporale magari non è una priorità, il Milan è su Ismaël Koné. Il Milan ha parlato con l'entourage. Piace molto soprattutto ad Allegri. Ci sono anche altre squadre, l'Inter ha sondato, ma Koné è uno dei nomi valutati dal Milan"

A parlare del giovane, nella giornata di ieri, è stato anche il DS rossoneroIgli Tare che, nel prepartita contro il Sassuolo, ha dichiarato che potrebbe essere l'uomo mercato dei neroverdi, visto l'ottimo campionato disputato.

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