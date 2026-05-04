Il Milan pensa già al calciomercato, e Matteo Moretto ha voluto fornire degli aggiornamenti legati ad Ismaël Koné, seguito dai rossoneri...

Il Milan, si sa, è impegnato nel rush finale di campionato per cercare di conquistare un posto nelle prime quattro posizioni in modo da ritornare finalmente in Champions League. In caso di arrivo in Europa, il calciomercato estivo potrebbe portare in rossonero diversi nomi molto interessanti. Massimiliano Allegri, infatti, è stato chiaro: bisogna tornare a vincere, il Milan ha bisogno di tornare ad altri livelli e, per farlo, bisogna impossessarsi di alcuni colpi che alzino l'asticella nella rosa rossonera.