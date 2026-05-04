Il difensore della nazionale olandese avrebbe già individuato nella Serie A la sua possibile nuova destinazione. Sulle tracce del calciatore, oltre al Milan , ci sarebbero anche Juventus e Roma : queste 3 big starebbero seguendo con molta attenzione la situazione legata all'olandese.

Considerazioni

Proprio in ottica Milan, il suo nome si fa molto interessante: come sappiamo, Massimiliano Allegri è alla ricerca di un difensore affidabile e di esperienza. La maturità conquistata dal calciatore nel corso della sua carriera, anche e soprattutto in ottica europea, potrebbe rappresentare un vero e proprio valore aggiunto. Al momento, però, non ci sono delle trattative concrete. Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno degli sviluppi concreti.