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Calciomercato Milan, Akè verso l’addio al Manchester City: occasione per i rossoneri?

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Con la Serie A ormai giunta quasi al termine, il Milan lavora sul mercato: per la difesa spunta Nathan Ake, la situazione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Come sappiamo, il Milan è impegnato a chiudere al meglio il proprio campionato, conquistando un posto nella prossima edizione della Champions League. Dopo moltissimi mesi al secondo posto in classifica, ad oggi i rossoneri risiedono al terzo posto a quota 67 punti, solamente due in più rispetto alla Juventus quarta, ferma a quota 65. Con la fine della Serie A ormai vicina, i rossoneri iniziano a pensare a quello che sarà il calciomercato.

Nelle ultime ore, un nome che sta circolando attorno ai colori rossoneri è quello di Nathan Akè, calciatore olandese classe '95 del Manchester City. Secondo quanto riferito da Joost Blaauwhof, il difensore degli 'Oranje' è pronto a dire addio ai lancieri dopo ben 6 stagioni passate in Premier League.

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Milan, la situazione Akè

Il difensore della nazionale olandese avrebbe già individuato nella Serie A la sua possibile nuova destinazione. Sulle tracce del calciatore, oltre al Milan, ci sarebbero anche Juventus e Roma: queste 3 big starebbero seguendo con molta attenzione la situazione legata all'olandese.

Poco lo spazio nell'undici di Guardiola: nel corso dell'attuale stagione, Akè ha collezionato solamente 15 presenze, prendendo solo un cartellino giallo.

Considerazioni

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Proprio in ottica Milan, il suo nome si fa molto interessante: come sappiamo, Massimiliano Allegri è alla ricerca di un difensore affidabile e di esperienza. La maturità  conquistata dal calciatore nel corso della sua carriera, anche e soprattutto in ottica europea, potrebbe rappresentare un vero e proprio valore aggiunto. Al momento, però, non ci sono delle trattative concrete. Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno degli sviluppi concreti.

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