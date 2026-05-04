La fase offensiva del Milan è assente da dopo il derby vinto contro l'Inter: nelle ultime sette partite di campionato, i rossoneri hanno perso 4 partite, con due vittorie e un pareggio. 7 punti conquistati sui 21 disponibili. Ma il dato più preoccupante è sui gol fatti e subiti: 9 reti subite a fronte delle 4 segnate. E andiamo ad analizzare nel dettagli questi gol: tre sono arrivati contro il Torino e un contro il Verona, il che vuol dire che in 5 gare il Milan non ha segnato e fatica anche a tirare verso la porta avversaria. Contro il Sassuolo un solo tiro in porta totale, ad esempio. E guardando chi ha segnato in queste ultime ci si mette le mani nei capelli: due gol di Rabiot, una rete di Pavlović e un gol di Fofana. Fine. Nessuna rete dagli attaccanti con Allegri che ha fatto giocare a rotazione tutti: Leão, Pulisic, Nkunku, Giménez e Füllkrug (tutti i dati da Sofascore). Senza segnare è impossibile trovare i sei punti che mancano per la Champions League. Serve cambiare marcia e cercare delle soluzioni in fretta, a partite da Milan-Atalanta. Non facile per Allegri, ma se Pavlović è il tuo 'attaccante' più pericoloso c'è da allarmarsi.