Sassuolo-Milan, l'errore di Estupiñán a coronare una scelta di mercato sbagliata
Un gol e un assist in Serie A per Estupiñán che continua con le sue difficoltà in una stagione andata in netto calo da dopo Milan-Napoli 2-1 e la sua espulsione. L'ecuadoriano ha giocato 13 volte dal primo minuto con il solo squillo nel derby contro l'Inter. 0.39 di XG (gol attesi) e 1.44 di XA (assist attesi) che veramente preoccupa visto che da un quinto di centrocampo ci si aspettano passaggi vincenti ai compagni. Per fare un parallelo con la scorsa stagione difficile in Serie A per Theo Hernández: il francese ha chiuso l'anno con gli XA a quota 4.07 e gli XG a quota 2.66, segnando 4 reti e servendo 3 assist. Riprendiamo il discorso Estupiñán: contro il Sassuolo 90 minuti in campo, 3 cross tentati, zero dribbling tentati o riusciti, 9 palle perse e un dribbling subito (tutti i dati Sofascore). In estate il Milan dovrà pensare seriamente ancora una volta agli esterni dopo avere sbagliato due scelte su due: prima Emerson Royal a destra, poi Estupiñán a sinistra.
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