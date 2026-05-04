PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, l’analisi del disastro: lo screenshot che inchioda Estupiñán. Il confronto con Theo …

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Milan, l’analisi del disastro: lo screenshot che inchioda Estupiñán. Il confronto con Theo …

Milan, l'analisi del disastro: lo screenshot che inchioda Estupiñán. Il confronto con Theo ...
L'analisi tattica di Sassuolo-Milan inchioda Estupiñán: sul primo gol di Berardi un grave errore del terzino. Poi il confronto con Theo nella nostra analisi con i dati
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

L'errore di Jashari sul primo gol del Sassuolo è grave e palese: lo svizzero ha perso una palla sulla trequarti difensiva, lasciando campo all'offensiva dei neroverdi. Tutto vero, ma la difesa del Milan ha avuto il tempo di recuperare e accorciare. Il problema arriva dalla scelta (sbagliata) di un singolo. E parliamo di Estupiñán: scelto da Massimiliano Allegri al posto di Bartesaghi, il terzino sinistro ha sbagliato completamente il posizionamento sul gol di Berardi. E lo possiamo vedere benissimo in questo istante della gara, dalle immagini riprese da 'DAZN'.

Laurienté con il possesso del pallone al limite dell'area di rigore con tre difensore del Diavolo già in zona. Estupiñán non pensa a coprire la fascia sinistra, ma accorcia anche lui in mezzo, nella zona già coperta. Un errore di lettura difensiva che lascia apertissimo il corridoio al passaggio per Berardi e a sul tiro a giro di sinistro sul secondo palo. Diciamo non proprio il punto debole dell'esterno italiano, anzi.

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Un gol e un assist in Serie A per Estupiñán che continua con le sue difficoltà in una stagione andata in netto calo da dopo Milan-Napoli 2-1 e la sua espulsione. L'ecuadoriano ha giocato 13 volte dal primo minuto con il solo squillo nel derby contro l'Inter. 0.39 di XG (gol attesi) e 1.44 di XA (assist attesi) che veramente preoccupa visto che da un quinto di centrocampo ci si aspettano passaggi vincenti ai compagni. Per fare un parallelo con la scorsa stagione difficile in Serie A per Theo Hernández: il francese ha chiuso l'anno con gli XA a quota 4.07 e gli XG a quota 2.66, segnando 4 reti e servendo 3 assist. Riprendiamo il discorso Estupiñán: contro il Sassuolo 90 minuti in campo, 3 cross tentati, zero dribbling tentati o riusciti, 9 palle perse e un dribbling subito (tutti i dati Sofascore). In estate il Milan dovrà pensare seriamente ancora una volta agli esterni dopo avere sbagliato due scelte su due: prima Emerson Royal a destra, poi Estupiñán a sinistra.

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