L'errore di Jashari sul primo gol del Sassuolo è grave e palese: lo svizzero ha perso una palla sulla trequarti difensiva, lasciando campo all'offensiva dei neroverdi. Tutto vero, ma la difesa del Milan ha avuto il tempo di recuperare e accorciare. Il problema arriva dalla scelta (sbagliata) di un singolo. E parliamo di Estupiñán: scelto da Massimiliano Allegri al posto di Bartesaghi, il terzino sinistro ha sbagliato completamente il posizionamento sul gol di Berardi. E lo possiamo vedere benissimo in questo istante della gara, dalle immagini riprese da 'DAZN'.