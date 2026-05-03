Questo non è accettabile! Sassuolo-Milan 2-0: stiamo crollando

Una partita vergognosa, Sassuolo-Milan 2-0: i rossoneri non scendono mai in campo, con un approccio inesistente e dopo cinque minuti, complici Jashari ed Estupinan come sempre disastrosi, il Sassuolo va in vantaggio col solito Berardi. Poi ci pensa Fikayo Tomori a rovinare del tutto la partita col cartellino rosso e se Allegri non ci mette del suo non è contento, con un cambio inspiegabile. L'approccio nel secondo tempo è ancora peggiore e arriva il raddoppio. Mancano ancora sei punti e il Milan in Champions League probabilmente ci andrà, ma solo per demeriti delle altre probabilmente. Si chiude con la vergogna di non andare a salutare i tifosi un pomeriggio imbarazzante in cui li hanno sostenuti tutto il tempo. Nel video qui sotto il commento dal nostro canale YouTube: lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella, oltre a commentare per dire la vostra.