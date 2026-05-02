Gli inquirenti hanno già ascoltato l’ex supervisore VAR A ndrea Gervasoni , mentre l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi non si è presentato davanti ai pubblici ministeri. I contorni della presunta frode restano ancora da definire. Tra gli elementi ritenuti rilevanti dagli investigatori ci sarebbe un’intercettazione in cui si farebbe riferimento agli arbitri considerati più o meno graditi all’Inter.

L’intercettazione e la posizione dell’Inter

Secondo quanto anticipato da 'Repubblica', in una conversazione Rocchi avrebbe citato Giorgio Schenone, addetto agli arbitri del club nerazzurro. Al momento, però, né Schenone né altri tesserati dell’Inter risultano iscritti nel registro degli indagati. La situazione resta in evoluzione. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere l’eventuale allargamento dell’inchiesta e la portata effettiva delle accuse. Per ora, l’unica certezza è che il caso è destinato a far discutere ancora a lungo.