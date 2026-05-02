Mentre il Milan si prepara ad affrontare il Sassuolo, la dirigenza continua a programmare la prossima stagione. Tante novità di calciomercato, da Fagioli a Grimaldo, passando per Igor Thiago, ma anche aggiornamenti importanti in vista del match in programma domani al 'Mapei Stadium'. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, sabato 2 maggio 2026
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, le notizie top di oggi: Arriva Fagioli? Fissato il prezzo per Igor Thiago. Le ultime verso il Sassuolo
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Milan, le notizie top di oggi: Arriva Fagioli? Fissato il prezzo per Igor Thiago. Le ultime verso il Sassuolo
Dagli aggiornamenti di calciomercato alle ultime novità in vista del match contro il Sassuolo: le migliori notizie sul Milan di oggi, sabato 2 maggio