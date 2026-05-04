"Non vi vergognate? Ogni stagione siete sempre voi la squadra che si congratula con i rivali quando vincono il campionato? Forza, svegliatevi e valutate la situazione. Smettetela di comportarvi da pagliacci. Ne abbiamo abbastanza". E ancora sulla stessa linea.

Diavolo, i tifosi hanno parlato: serve vincere i trofei

I tifosi del Milan hanno reagito in questo modo (e questa è solo una minima parte dei commenti pubblicati), ma il tema centrale è uno: l'Inter vince, i rossoneri no. E il tifoso è stanco di sentire parlare di obiettivi, di bilanci, di fattore economico. Il tifoso vuole alzare trofei. D'altronde il Milan ha vinto 7 Champions League e 19 Scudetti: la vittoria è incisa nella sua storia.