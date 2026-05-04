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Il post del Milan per lo Scudetto dell’Inter scatena l’inferno: “Più veloci con i rivali che con Maldini”

Scudetto all'Inter, il Milan si congratula e scatena la rabbia dei tifosi: 'Non vi vergognate?'
L'Inter festeggia un altro Scudetto e il Milan pubblica un post di congratulazioni su X: i tifosi rossoneri si scatenano tra rabbia e commenti ironici, con un tema portante. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan perde malamente contro il Sassuolo e lascia aperte le porte a Roma e Como nella possibile corsa al quarto posto. Stessa giornata in cui l'Inter batte il Parma e alza il suo 21esimo Scudetto della storia, festeggiando ancora una volta davanti a San Siro. Due facce del calcio milanese. Ovviamente i tifosi del Milan sono delusi, sia dal calo netto della squadra da marzo 2026 in poi, sia perché i cugini nerazzurri festeggiano un'altra volta. L'account ufficiale 'X' del Milan ha pubblicato un post corto di congratulazioni, proprio per lo Scudetto dell'Inter.

"Congratulazioni all’Inter per la vittoria della Serie A 2025/26". Si è scatenato il putiferio e la rabbia dei tifosi rossoneri nei commenti. Ecco qualche esempio.

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"Più veloci a fare le congratulazioni all’Inter che gli auguri a Maldini quando è il suo compleanno. Questo basta per riassumere la nostra indecorosa fine". Ovviamente ci sono anche meme, fotomontaggi o commenti ironici, come il seguente.

"Vi siete fatti prima un giro in Piazza Duomo? O andrete fra poco?". E poi spazio alla rabbia più pura.

"Non vi vergognate? Ogni stagione siete sempre voi la squadra che si congratula con i rivali quando vincono il campionato? Forza, svegliatevi e valutate la situazione. Smettetela di comportarvi da pagliacci. Ne abbiamo abbastanza". E ancora sulla stessa linea.

"Stanca di complimentarmi con le altre per i trofei. Quando torniamo ad essere noi quelli che ricevono i complimenti?"

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I tifosi del Milan hanno reagito in questo modo (e questa è solo una minima parte dei commenti pubblicati), ma il tema centrale è uno: l'Inter vince, i rossoneri no. E il tifoso è stanco di sentire parlare di obiettivi, di bilanci, di fattore economico. Il tifoso vuole alzare trofei. D'altronde il Milan ha vinto 7 Champions League e 19 Scudetti: la vittoria è incisa nella sua storia.

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