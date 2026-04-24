Ancelotti: «Il mio rapporto con il Milan nasce anni fa, sono felice di tutto questo. Con i tifosi rossoneri ho un rapporto particolare, molto coinvolto e intenso».
Kakà: «I tifosi sempre mi hanno capito bene. Abbiamo sempre avuto questo rapporto molto chiaro e molto sincero. Quindi sì, posso dire che è stato amore a prima vista».
Gullit: «Sono molto fiero. La risposta dei tifosi dopo tanti anni, dicono che è stato un calcio piaciuto in tutto il mondo. Questo è il complimento più bello».
Tra qualche giorno a 'San Siro' un ritorno non adatto a cuori deboli. Noi ve lo racconteremo come sempre sulla pagina 'PianetaMilan.it' e su tutti i nostri canali social!
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