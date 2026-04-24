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Ancelotti, Kakà e Gullit commentano il loro ingresso nella Hall of Fame del Milan: il video social

Le parole di Ancelotti, Kakà e Gullit dopo l'ingresso nella Hall of Fame del Milan
Attraverso un video postato sui social del Milan, Ancelotti, Kakà e Gullit commentano il loro ingresso nella Hall of Fame rossonera
Redazione

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato dei tre nuovi ex rossoneri che entreranno a far parte ufficialmente della Hall of Fame del Milan. Vale a dire, Carlo Ancellotti, Ruud Gullit e Ricardo Kakà. La premiazione ufficiale avverrà questa domenica a 'San Siro' in occasione del big match contro la Juventus.

Ingresso nella Hall of Fame del Milan, le parole di Ancellotti, Kakà e Gullit

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Nelle ultime ore, sui canali socia del Milan è stato pubblicato un video in cui le tre leggende rossonere commentano il loro ingresso nell'olimpo dei campioni milanisti. Ecco, quindi, le loro dichiarazioni.

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Ancelotti: «Il mio rapporto con il Milan nasce anni fa, sono felice di tutto questo. Con i tifosi rossoneri ho un rapporto particolare, molto coinvolto e intenso».

Kakà: «I tifosi sempre mi hanno capito bene. Abbiamo sempre avuto questo rapporto molto chiaro e molto sincero. Quindi sì, posso dire che è stato amore a prima vista».

Gullit: «Sono molto fiero. La risposta dei tifosi dopo tanti anni, dicono che è stato un calcio piaciuto in tutto il mondo. Questo è il complimento più bello».

Tra qualche giorno a 'San Siro' un ritorno non adatto a cuori deboli. Noi ve lo racconteremo come sempre sulla pagina 'PianetaMilan.it' e su tutti i nostri canali social!

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