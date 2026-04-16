La giornata di oggi è tristemente segnata da una perdita inaspettata che ha fatto piangere tutto il mondo del calcio. Parliamo di Alexander Manninger , portiere austriaco che questa mattina ha perso la vita all'età di 48 anni dopo un grave incidente ferroviario nei pressi di Salisburgo .

Il preparatore dei portieri del Milan Filippi ricorda Manninger sui social

Il portiere, oltre alle fortune inglesi vissute con la maglia dell'Arsenal, ha giocato tanto in Italia. In particolare, Manninger ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus. Tra queste, spicca l'esperienza con la 'Vecchia Signora' coronata dalla vittoria dello Scudetto nella stagione 2011/12, la prima di Antonio Conte alla guida dei bianconeri. Nello staff di quella Juve c'era anche Claudio Filippi, attuale preparatore dei portieri al Milan che ha voluto ricordare Manninger sui propri social con un carosello di foto e una didascalia semplice ma significativa.