Secondo quanto riportato dal media austriaco 'Kronen Zeitung', i circa 25 passeggeri presenti del treno e il macchinista sono rimasti illesi. Sulla vettura guidata da Manninger non erano presenti altre persone, ma le circostanze dell'evento sono ancora da chiarire. "Grazie al tipo di veicolo, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e, di conseguenza, il comportamento del conducente", ha spiegato Gerhard Kronreif, perito incaricato dalla Procura per questo caso.
La carriera di Alexander Manninger—
Cresciuto nelle giovanili del Salisburgo, passa all'età di 20 anni all'Arsenal dove trascorre quattro stagioni come secondo portiere vincendo una Premier League, una Coppa d'Inghilterra e due Charity Shield. In Italia, l'austriaco ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus. Con quest'ultima, vince lo Scudetto nella stagione 2011/22, il primo con Antonio Conte alla guida dei bianconeri.
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