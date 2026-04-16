Secondo quanto riportato dal media austriaco 'Kronen Zeitung', i circa 25 passeggeri presenti del treno e il macchinista sono rimasti illesi. Sulla vettura guidata da Manninger non erano presenti altre persone, ma le circostanze dell'evento sono ancora da chiarire. "Grazie al tipo di veicolo, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e, di conseguenza, il comportamento del conducente", ha spiegato Gerhard Kronreif, perito incaricato dalla Procura per questo caso.