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Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex portiere di Juventus e Fiorentina Alexander Manninger

Muore a 48 l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger
Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alexander Manninger. L'ex portiere di Fiorentina e Juventus ha perso la vita in un grave incidente
Redazione

Tragedia per il mondo del calcio: nella giornata di oggi è morto Alexander Manninger. L'austriaco ha perso la vita a 48 anni in un incidente stradale nei pressi di Salisburgo, sua città natale.

A riportare la notizia della tragica dipartita dell'estremo difensore il Red Bull Salisburgo e la Nazionale Austriaca. Secondo le fonti austriache, Manninger è rimasto coinvolto in un grave incidente ferroviario a Nußdorf, sulla linea ferroviaria che porta a Salisburgo. L'incidente è avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello non custodito tra il minivan guidato dall'ex portiere dell'Arsenal e un treno locale.

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Secondo quanto riportato dal media austriaco 'Kronen Zeitung', i circa 25 passeggeri presenti del treno e il macchinista sono rimasti illesi. Sulla vettura guidata da Manninger non erano presenti altre persone, ma le circostanze dell'evento sono ancora da chiarire. "Grazie al tipo di veicolo, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e, di conseguenza, il comportamento del conducente", ha spiegato Gerhard Kronreif, perito incaricato dalla Procura per questo caso.

La carriera di Alexander Manninger

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Cresciuto nelle giovanili del Salisburgo, passa all'età di 20 anni all'Arsenal dove trascorre quattro stagioni come secondo portiere vincendo una Premier League, una Coppa d'Inghilterra e due Charity Shield. In Italia, l'austriaco ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus. Con quest'ultima, vince lo Scudetto nella stagione 2011/22, il primo con Antonio Conte alla guida dei bianconeri.

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