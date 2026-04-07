Ancelotti rinnova con il Brasile: cifre e dettagli del nuovo accordo

Questo permetterà al tecnico di guidare la Seleçao ai Mondiali 2026, alla Copa America 2028 e al Mondiale 2030. Confermato l’ingaggio per l’allenatore, ma con aumento per il suo staff: Paul Clement, Francisco Mauri, Mino Fulco e Simone Montanaro vedranno migliorati i rispettivi contratti. Un segnale di continuità e fiducia totale nel progetto