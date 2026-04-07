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Ancelotti e il Brasile, avanti insieme fino al 2030: cifre e dettagli del nuovo contratto

Ancelotti rinnova con il Brasile: cifre e dettagli del nuovo accordo
Carlo Ancelotti ha trovato l'accordo con la Nazionale brasiliana: rinnovo fino al 2030 e stipendio record per il CT
Redazione PM

Carlo Ancelotti proseguirà la sua avventura alla guida del Brasile fino al 2030. Come riportato da 'ESPN Brasil', il commissario tecnico della Seleçao ha ormai raggiunto un accordo con la Federazione verdeoro per il rinnovo del contratto, con annuncio ufficiale atteso nei prossimi giorni.

La CBF avrebbe definito i dettagli all’inizio della settimana, inviando la bozza ai legali dell’allenatore italiano. Il prolungamento arriva alla vigilia dei Mondiali 2026, che si giocheranno tra Canada, Stati Uniti e Messico.

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Ancelotti manterrà lo stipendio pattuito nel maggio 2025: 10 milioni di euro annui (circa 59,3 milioni di reais), cifra che rappresenta il compenso più alto mai riconosciuto a un ct del Brasile. Il nuovo contratto prevede una struttura particolare: un primo accordo biennale fino al 2028, con rinnovo automatico già concordato per ulteriori due anni, fino al 2030.

Questo permetterà al tecnico di guidare la Seleçao ai Mondiali 2026, alla Copa America 2028 e al Mondiale 2030. Confermato l’ingaggio per l’allenatore, ma con aumento per il suo staff: Paul Clement, Francisco Mauri, Mino Fulco e Simone Montanaro vedranno migliorati i rispettivi contratti. Un segnale di continuità e fiducia totale nel progetto

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