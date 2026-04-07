Ancelotti rinnova con il Brasile: cifre e dettagli del nuovo accordo

Sfumato lo scudetto, il Milan fa i conti: quanti punti mancano per la qualificazione in Champions League?
Durata, ingaggio e staff: tutti i numeri dell’accordo—
Ancelotti manterrà lo stipendio pattuito nel maggio 2025: 10 milioni di euro annui (circa 59,3 milioni di reais), cifra che rappresenta il compenso più alto mai riconosciuto a un ct del Brasile. Il nuovo contratto prevede una struttura particolare: un primo accordo biennale fino al 2028, con rinnovo automatico già concordato per ulteriori due anni, fino al 2030.
Questo permetterà al tecnico di guidare la Seleçao ai Mondiali 2026, alla Copa America 2028 e al Mondiale 2030. Confermato l’ingaggio per l’allenatore, ma con aumento per il suo staff: Paul Clement, Francisco Mauri, Mino Fulco e Simone Montanaro vedranno migliorati i rispettivi contratti. Un segnale di continuità e fiducia totale nel progetto
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