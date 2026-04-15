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Neymar, spunta una maglia del Milan nella sua collezione: il legame con Zlatan Ibrahimovic

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Nel video della collezione di Neymar emerge un dettaglio che riguarda il Milan: tra i cimeli anche una maglia rossonera di Zlatan Ibrahimovic
Redazione PM

La notizia arriva direttamente dai social: in un video diffuso da 'SportMediaset', Neymar ha mostrato la propria collezione privata di maglie e trofei. Tra i tanti cimeli spicca un dettaglio che interessa da vicino il Milan: una maglia rossonera di Zlatan Ibrahimovic, risalente alla stagione 2020/2021.

Un gesto che conferma il rapporto di stima reciproca tra i due campioni, pur non avendo mai condiviso lo spogliatoio. Il brasiliano è approdato al Paris Saint-Germain nel 2017, mentre lo svedese aveva lasciato Parigi nel 2016.

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All’epoca dell’arrivo del brasiliano sotto la Torre Eiffel, Ibrahimovic commentò così l’operazione: “Neymar è l’uomo che può cambiare le sorti del Psg in Europa. Seguo le mie vecchie squadre e sono felice che il Paris abbia fatto questo acquisto”.

Con la maglia de 'Les Parisiens', Neymar ha collezionato 118 gol e 80 assist in 173 presenze, rendimento importante ma condizionato dagli infortuni. Zlatan, invece, ha chiuso la sua esperienza parigina con 156 gol e 62 assist in 180 partite, numeri persino superiori. La presenza della maglia del Milan nella collezione di 'O' Ney' è l’ennesima conferma di un filo rosso (nero) tra due campioni che, pur su strade diverse, continuano a riconoscersi valore reciproco.

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