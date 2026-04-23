Un riconoscimento davvero prestigioso quello assegnato dai tifosi rossoneri: tramite delle votazioni, il popolo milanista ha voluto esprimere la propria preferenza, tenendo conto anche della carriera e dei successi raggiunti con la casacca rossonera. Con la maglia del Milan, Gullit e Kakà hanno vinto il Pallone d’Oro nel 1987 e nel 2007, mentre Ancelotti, prima di diventare allenatore e conquistare numerosissimi trofei alla guida del diavolo, fu allievo di Arrigo Sacchi.