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Milan, tre leggende nella storia: Ancelotti, Gullit e Kakà entrano nella Hall of Fame

Milan, tre leggende nella storia: Ancelotti, Gullit e Kakà entrano nella Hall of Fame - immagine 1
Un grande riconoscimento per 3 leggende rossonere: Ancelotti, Gullit e Kakà entrano ufficialmente nella Hall of Fame di Emirates
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un grandissimo riconoscimento per 3 leggende del Milan. Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Ricardo Kakà entrano a far parte della Hall of Fame di Emirates come migliori centrocampisti della storia del Milan. 

Un riconoscimento davvero prestigioso quello assegnato dai tifosi rossoneri: tramite delle votazioni, il popolo milanista ha voluto esprimere la propria preferenza, tenendo conto anche della carriera e dei successi raggiunti con la casacca rossonera. Con la maglia del Milan, Gullit e Kakà hanno vinto il Pallone d’Oro nel 1987 e nel 2007, mentre Ancelotti, prima di diventare allenatore e conquistare numerosissimi trofei alla guida del diavolo, fu allievo di Arrigo Sacchi.

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I loro nomi staranno al fianco di Franco Baresi, membro Onorario, e dei Membri Eletti, ovvero Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten.

Le premiazioni partiranno da domenica 26 aprile, proprio in occasione del big match contro la Juventus di Spalletti, il tutto nel prepartita. Presente a San Siro, ovviamente, ci sarà Ruud Gullit, che riceverà l'ambito premio. Ecco, di seguito, alcune foto:

Milan, tre leggende nella storia: Ancelotti, Gullit e Kakà entrano nella Hall of Fame- immagine 2
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Ecco, di seguito, il comunicato del club rossonero: (Fonte acmilan.com)

"Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Kaká entrano nella Hall of Fame presented by Emirates come migliori centrocampisti della storia di AC Milan, eletti dai tifosi rossoneri di tutto il mondo. Le premiazioni inizieranno il 26 aprile in occasione di Milan-Juventus, con la consegna del trofeo realizzato da Tiffany & Co. a Ruud Gullit."

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