I loro nomi staranno al fianco di Franco Baresi, membro Onorario, e dei Membri Eletti, ovvero Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten.
Le premiazioni partiranno da domenica 26 aprile, proprio in occasione del big match contro la Juventus di Spalletti, il tutto nel prepartita. Presente a San Siro, ovviamente, ci sarà Ruud Gullit, che riceverà l'ambito premio. Ecco, di seguito, alcune foto:
Ecco, di seguito, il comunicato del club rossonero: (Fonte acmilan.com)
"Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Kaká entrano nella Hall of Fame presented by Emirates come migliori centrocampisti della storia di AC Milan, eletti dai tifosi rossoneri di tutto il mondo. Le premiazioni inizieranno il 26 aprile in occasione di Milan-Juventus, con la consegna del trofeo realizzato da Tiffany & Co. a Ruud Gullit."
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