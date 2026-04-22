"Il problema del Milan non è Allegri. Oddio, per qualcuno è il male assoluto e, certo, a livello di "calcio" non ha mostrato chissà quale evoluzione. Ma non è decisamente il problema del Milan, anzi. Allegri ha "normalizzato" una squadra che l'anno passato aveva messo insieme una stagione "fallimentare" (cit. Furlani) e, quindi, ha certamente fatto molto. Il problema è che, almeno in teoria, non dovrebbe bastare. Non basta se sei "il Milan" perché "II Milan" e i suoi tifosi sono stati abituati a vincere, non a partecipare. E allora bisogna capire qual è il problema e lo facciamo secondo la nostra visione delle cose. Allegri è a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions e, quindi, ha raggiunto l'obiettivo imposto dalla proprietà che, a sua volta, è soddisfatta e bella paciarotta.