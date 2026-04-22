Milan, Pellegatti: «Quanto patisco il 21° scudetto dell’Inter? Tanto»

"Quanto patisco il 21° scudetto dell’Inter? Tanto. Oltre alle solite rivalità, il voler stare davanti, non è mai stata un'ossessione. Quello che mi preoccupa non è solo il 21° scudetto dell’Inter, e non sono abituato a stare a due scudetti di distanza, ma è il futuro: l’Inter ha preso il vantaggio e come fa Pogacar a salutare la compagnia? Se invece Pogacar ha qualcuno che gli sta di fianco… La mia preoccupazione è che, parlando di Inter e Milan, i nerazzurri salutino la compagnia. Non vedo i rossoneri con le gambe per reggere l’Inter: non come storia o ambizioni, come organizzazione".