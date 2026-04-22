PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Pellegatti preoccupato: “Patisco 21° scudetto dell’Inter, ma il futuro mi fa ancora più paura”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pellegatti preoccupato: “Patisco 21° scudetto dell’Inter, ma il futuro mi fa ancora più paura”

Koni De Winter e Davide Bartesaghi, difensori del Milan
Carlo Pellegatti così sullo scudetto che l'Inter sta per conquistare: le sue parole riflettono le preoccupazioni dei tifosi del Milan
Redazione PM

La 33ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026 ha emesso un verdetto inequivocabile: con altri 4 punti, l'Inter di Christian Chivu diventerà aritmeticamente campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia. I nerazzurri, così, staccano il Milan di due lunghezze, certificando la superiorità dimostrata nell'ultimo decennio.

Milan, Pellegatti: «Quanto patisco il 21° scudetto dell’Inter? Tanto»

—  

Un momento complicato per tutti i tifosi rossoneri, che trovano il proprio portavoce in Carlo Pellegatti. Il giornalista ha fatto il punto della situazione nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube. Di seguito, un estratto delle sue parole.

LEGGI ANCHE

"Quanto patisco il 21° scudetto dell’Inter? Tanto. Oltre alle solite rivalità, il voler stare davanti, non è mai stata un'ossessione. Quello che mi preoccupa non è solo il 21° scudetto dell’Inter, e non sono abituato a stare a due scudetti di distanza, ma è il futuro: l’Inter ha preso il vantaggio e come fa Pogacar a salutare la compagnia? Se invece Pogacar ha qualcuno che gli sta di fianco… La mia preoccupazione è che, parlando di Inter e Milan, i nerazzurri salutino la compagnia. Non vedo i rossoneri con le gambe per reggere l’Inter: non come storia o ambizioni, come organizzazione".

Leggi anche
Verso Milan-Juventus, i diffidati tra le fila rossonere: ecco chi rischia di saltare il Sassuolo
Milan, Letizia: “Leao ha un grande rapporto con Furlani. Ecco la verità sul suo futuro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA