Il dato si inserisce in un momento complicato sotto porta. Nelle ultime 5 partite di campionato i rossoneri hanno realizzato soltanto 4 gol, tre dei quali concentrati nella stessa gara contro il Torino. Pulisic è a digiuno da quattro mesi, Leao da quasi due e Nkunku da tre. Fullkrug ha segnato una sola rete dal suo arrivo a gennaio, mentre Gimenez è ancora fermo a zero gol in Serie A 2025/2026. Numeri che fotografano una difficoltà evidente e che rendono la sfida contro la Juventus ancora più delicata. Per blindare il posto nell'Europa che conta, il Milan dovrà spezzare il tabù e ritrovare concretezza proprio nella notte più importante.