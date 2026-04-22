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Verso Milan-Juventus, rossoneri a secco da quattro anni a San Siro: il dato che preoccupa i tifosi

Gatti e Leao in Milan-Juventus
Il Milan ospita la Juventus a San Siro per la corsa Champions, ma il tabù casalingo contro i bianconeri pesa: ecco la statistica
Redazione PM

Prosegue l’avvicinamento a Milan-Juventus, in programma domenica 26 aprile alle 20:45 a San Siro. La squadra di Massimiliano Allegri ospita la formazione guidata da Luciano Spalletti in uno scontro diretto che può indirizzare la corsa alla prossima Champions League. In una settimana carica di tensione e aspettative, emerge però un dato che non lascia tranquilli i tifosi rossoneri.

Milan-Juventus, un digiuno lungo quattro stagioni

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Il Milan non segna in casa contro la Juventus da quasi quattro anni. L’ultimo centro a San Siro risale all’8 ottobre 2022: quella sera i rossoneri si imposero 2-0 grazie alle reti di Tomori nel primo tempo e di Brahim Diaz nella ripresa. Da allora, contro i bianconeri a Milano, il tabellino è rimasto desolatamente fermo.

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Gli ultimi precedenti a San Siro:

23/11/2024 Milan-Juventus 0-0

22/10/2023 Milan-Juventus 0-1

08/10/2022 Milan-Juventus 2-0

23/01/2022 Milan-Juventus 0-0

Il dato si inserisce in un momento complicato sotto porta. Nelle ultime 5 partite di campionato i rossoneri hanno realizzato soltanto 4  gol, tre dei quali concentrati nella stessa gara contro il Torino. Pulisic è a digiuno da quattro mesi, Leao da quasi due e Nkunku da tre. Fullkrug ha segnato una sola rete dal suo arrivo a gennaio, mentre Gimenez è ancora fermo a zero gol in Serie A 2025/2026. Numeri che fotografano una difficoltà evidente e che rendono la sfida contro la Juventus ancora più delicata. Per blindare il posto nell'Europa che conta, il Milan dovrà spezzare il tabù e ritrovare concretezza proprio nella notte più importante.

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