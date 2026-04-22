“Abbiamo preso un fenomeno”, la notte di Manchester, il Pallone d’Oro prima degli ‘alieni’: chi era Kaká
Gli ultimi precedenti a San Siro:
23/11/2024 Milan-Juventus 0-0
22/10/2023 Milan-Juventus 0-1
08/10/2022 Milan-Juventus 2-0
23/01/2022 Milan-Juventus 0-0
Il dato si inserisce in un momento complicato sotto porta. Nelle ultime 5 partite di campionato i rossoneri hanno realizzato soltanto 4 gol, tre dei quali concentrati nella stessa gara contro il Torino. Pulisic è a digiuno da quattro mesi, Leao da quasi due e Nkunku da tre. Fullkrug ha segnato una sola rete dal suo arrivo a gennaio, mentre Gimenez è ancora fermo a zero gol in Serie A 2025/2026. Numeri che fotografano una difficoltà evidente e che rendono la sfida contro la Juventus ancora più delicata. Per blindare il posto nell'Europa che conta, il Milan dovrà spezzare il tabù e ritrovare concretezza proprio nella notte più importante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA