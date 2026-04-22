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Verso Milan-Juventus, i diffidati tra le fila rossonere: ecco chi rischia di saltare il Sassuolo

Rafael Leao, attaccante Milan
Il Milan arriva al big match con la Juventus senza squalificati, ma cinque diffidati restano sotto osservazione
Redazione PM

La trasferta del 'Bentegodi' ha portato al Milan molto più di tre punti. Il successo contro l’Hellas Verona, arrivato dopo due sconfitte consecutive, ha rilanciato i rossoneri nella corsa Champions, ma ha anche evitato complicazioni disciplinari in vista della sfida con la Juventus.

Erano cinque i giocatori di Massimiliano Allegri a rischio squalifica che sarebbero stati fermati dal giudice sportivo in caso di ammonizione. A Verona, però, nessun rossonero è finito sul taccuino dell’arbitro. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché consente al tecnico di avere l’intera rosa a disposizione per il big match di domenica 26 aprile alle 20.45 a San Siro.

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La gara contro la Juventus, seconda contro quarta in classifica, può indirizzare in modo significativo la lotta per un posto in Champions League. Nel weekend, entrambe hanno guadagnato terreno su Como e Roma, rispettivamente sconfitto e fermata sul pareggio. Una vittoria del Milan non varrebbe ancora l’aritmetica qualificazione, ma rappresenterebbe un passo quasi decisivo.

Resta però il tema diffidati: Athekame, Saelemaekers, Fofana, Modric e Leao sono ancora sotto osservazione. Un cartellino giallo contro i bianconeri farebbe scattare la squalifica per la successiva trasferta contro il Sassuolo. Allegri chiede attenzione: ora ogni dettaglio può fare la differenza.

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