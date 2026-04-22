La trasferta del 'Bentegodi' ha portato al Milan molto più di tre punti. Il successo contro l’Hellas Verona, arrivato dopo due sconfitte consecutive, ha rilanciato i rossoneri nella corsa Champions, ma ha anche evitato complicazioni disciplinari in vista della sfida con la Juventus.

Erano cinque i giocatori di Massimiliano Allegri a rischio squalifica che sarebbero stati fermati dal giudice sportivo in caso di ammonizione. A Verona, però, nessun rossonero è finito sul taccuino dell’arbitro. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché consente al tecnico di avere l’intera rosa a disposizione per il big match di domenica 26 aprile alle 20.45 a San Siro.