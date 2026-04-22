Milan: nessun giallo a Verona, ma l’allerta diffidati resta alta—
La gara contro la Juventus, seconda contro quarta in classifica, può indirizzare in modo significativo la lotta per un posto in Champions League. Nel weekend, entrambe hanno guadagnato terreno su Como e Roma, rispettivamente sconfitto e fermata sul pareggio. Una vittoria del Milan non varrebbe ancora l’aritmetica qualificazione, ma rappresenterebbe un passo quasi decisivo.
Resta però il tema diffidati: Athekame, Saelemaekers, Fofana, Modric e Leao sono ancora sotto osservazione. Un cartellino giallo contro i bianconeri farebbe scattare la squalifica per la successiva trasferta contro il Sassuolo. Allegri chiede attenzione: ora ogni dettaglio può fare la differenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA