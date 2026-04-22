La riflessione di Francesco Letizia riapre il dibattito sul futuro di Rafael Leao: resta al Milan o va via? Ecco le parole del giornalista di 'Sportitalia'
Nelle ultime settimane il futuro di Rafael Leao sembrerebbe essere più in bilico che mai. Le recenti prestazioni del portoghese hanno portato il Milan a valutare una possibile cessione al termine della stagione. A fare chiarezza ci ha pensato Francesco Letizia, che nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube ha fatto il punto sui possibili scenari a cui potremo assistere la prossima estate. Di seguito, le sue dichiarazioni.
Milan, Letizia: «Sperare che Leao faccia un buon Mondiale per venderlo è un cortocircuito»
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“Sperare che Leao faccia un buon Mondiale per venderlo è un incredibile cortocircuito. Se fa un gran Mondiale a maggior ragione, me lo tengo volentieri in teoria. Se fa un brutto Mondiale, chi lo prende? A oggi, penso che Rafa sia materiale da Premier di seconda fascia e a quel punto è normale che anche lui pensi che sia meglio rimanere al Milan. C’è anche un problema di valutazione. A 40-50 milioni é regalato, colpa nostra, visto che non abbiamo fatto la Champions, e colpa anche sua, visto che ormai alla sua età è un giocatore fatto e finito e che difficilmente farà l’ultimo salto di qualità.