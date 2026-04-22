Milan, Letizia: «Sperare che Leao faccia un buon Mondiale per venderlo è un cortocircuito»

“Sperare che Leao faccia un buon Mondiale per venderlo è un incredibile cortocircuito. Se fa un gran Mondiale a maggior ragione, me lo tengo volentieri in teoria. Se fa un brutto Mondiale, chi lo prende? A oggi, penso che Rafa sia materiale da Premier di seconda fascia e a quel punto è normale che anche lui pensi che sia meglio rimanere al Milan. C’è anche un problema di valutazione. A 40-50 milioni é regalato, colpa nostra, visto che non abbiamo fatto la Champions, e colpa anche sua, visto che ormai alla sua età è un giocatore fatto e finito e che difficilmente farà l’ultimo salto di qualità.