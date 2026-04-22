Se guardiamo ai gol segnati o ai dribbling effettuati e riusciti, da un paio di mesi il portoghese non è più quello di prima. Leao è comunque il calciatore più decisivo dei rossoneri, anche se Modric Maignan e Rabiot stanno risultando molto più continui. Tante volte, però, è proprio il portoghese che riesce a risolvere le partite. Nove gol e sei assist per lui, che è riuscito a conquistare ben 15 punti: tre contro la Fiorentina all'andata (con una doppietta), il gol al Pisa, l'assist contro la Roma, il rigore a Parma, le reti contro Lazio e Cagliari, il gol del pareggio contro il Genoa, l'assist per il gol di Rabiot contro il Como, il gol a Cremona e l'assist a Verona.