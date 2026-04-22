PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, il caso di Leao: meno dribbling e meno gol, i rossoneri aspettano il loro 10

RASSEGNA STAMPA

Milan, il caso di Leao: meno dribbling e meno gol, i rossoneri aspettano il loro 10

Milan, il caso di Leao: meno dribbling e meno gol, i rossoneri aspettano il loro 10 - immagine 1
Non è di certo la miglior stagione di Rafael Leao al Milan: dopo un buon avvio, il portoghese si è perso: che fare?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Tutto il mondo Milan, ormai, paragona il portoghese Rafael Leao ad un personaggio creato da Ivan Goncarov: molto pigro, che non agisce e non prende decisioni importanti, spesso per l'appunto svogliato, poco adatto al sacrificio. Come riferito dal Corriere dello Sport, ora come ora però, si è aggiunto anche il problema del gol: non è più decisivo.

Se guardiamo ai gol segnati o ai dribbling effettuati e riusciti, da un paio di mesi il portoghese non è più quello di prima. Leao è comunque il calciatore più decisivo dei rossoneri, anche se Modric Maignan e Rabiot stanno risultando molto più continui. Tante volte, però, è proprio il portoghese che riesce a risolvere le partite. Nove gol e sei assist per lui, che è riuscito a conquistare ben 15 punti:  tre contro la Fiorentina all'andata (con una doppietta), il gol al Pisa, l'assist contro la Roma, il rigore a Parma, le reti contro Lazio e Cagliari, il gol del pareggio contro il Genoa, l'assist per il gol di Rabiot contro il Como, il gol a Cremona e l'assist a Verona.

LEGGI ANCHE

San Siro ovviamente, proprio per il suo atteggiamento, lo fischia spesso. Allegri, invece, a volte lo cambia, ma con motivazioni valide al seguito. C'è da dire però che il portoghese risulta, per l'appunto, l'attaccante più presente (rispetto agli altri).

C'è anche da dire, però, che il numero 10 rossonero ha abituato tutto il pubblico milanista ad altro tipo di giocate, che ora purtroppo non riesce più a fare. Tornando indietro a quel Leao la, il perdono era più facile, molte cose si 'lasciavano passare', proprio perchè riusciva a far divertire tutti gli appassionati.

Allo stesso momento, però, oltre ad essere il 'colpevole' principale, si può essere anche così tanto decisivi? Secondo Massimiliano Allegri si, dato che Leao parte quasi sempre come punta centrale nel 3-5-2 oppure col-4-3-3.

Leggi anche
Milan-Juventus, lo scontro dei bilanci: i rossoneri cambiano passo
Milan-Juventus, milioni investiti ma pochi gol segnati: il flop dell’attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA