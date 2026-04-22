San Siro ovviamente, proprio per il suo atteggiamento, lo fischia spesso. Allegri, invece, a volte lo cambia, ma con motivazioni valide al seguito. C'è da dire però che il portoghese risulta, per l'appunto, l'attaccante più presente (rispetto agli altri).
C'è anche da dire, però, che il numero 10 rossonero ha abituato tutto il pubblico milanista ad altro tipo di giocate, che ora purtroppo non riesce più a fare. Tornando indietro a quel Leao la, il perdono era più facile, molte cose si 'lasciavano passare', proprio perchè riusciva a far divertire tutti gli appassionati.
Allo stesso momento, però, oltre ad essere il 'colpevole' principale, si può essere anche così tanto decisivi? Secondo Massimiliano Allegri si, dato che Leao parte quasi sempre come punta centrale nel 3-5-2 oppure col-4-3-3.
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