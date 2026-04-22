Parliamo, ovviamente, di chi centravanti lo è proprio di ruolo, e non adattato (Gimenez-Fullkrug e Vlahovic). Oppure parliamo anche di chi si è presentato come tale, ovvero Nkunku, David e Openda. Il Milan, se sommiamo i gol del 2025-2026 di Gimenez, Fullkrug e Nkunku, arriva sola mente a quota 8 gol: sei del francese.

Se dobbiamo fare qualche calcolo, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, ogni rete del trio arena citato sopra è costata la bellezza di 2,18 milioni di euro. Se il bilancio in Casa Milan può far storcere il naso, quello sportivo ha sicuramente deluso le aspettative di tutti quanti i tifosi.

In modo particolare, ovviamente, da Gimenez e Nkunku, i due pagati di più, il mondo rossonero si aspettava un'impatto molto diverso. Come sappiamo, ed è bene ricordarlo, il messicano è arrivato dal Feyenoord per una cifra vicina ai 28,5 più bonus.

Dopo pochi mesi dal suo arrivo, però, Luka Jovic lo aveva già scavalcato nelle gerarchie. Con Allegri alla guida del Diavolo, dopo aver giocato da titolare a causa di alcuni infortuni dei suoi compagni di squadra, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori ben 5 lunghissimi mesi.

Nel 2025-26, il messicano ha segnato solamente un gol, ovvero quello in Coppa Italia al Lecce. Il francese Nkunku, invece, è arrivato nei giorni finali di mercato per ben 37 milioni di euro. L'ex attaccante del Chelsea ha regalato qualche sprazzo interessante ma molto lontano dal giocatore che era al Lipsia anni fa.

Nkunku non è mai riuscito a guadagnarsi un posto da titolare, idem Fullkrug, ultimo arrivato in rossonero. L'attaccante tedesco ha segnato solamente un gol, anche lui contro il Lecce, e ovviamente non verrà riscattato a fine stagione: farà ritorno al West Ham.

Stessa storia anche in casa bianconera. Nonostante l'estate di rivoluzione in attacco, la storia è rimasta la stessa. I bianconeri hanno speso ben 43,9 milioni per Openda, tra prestito e riscatto obbligatorio. Il bilancio? Solamente due gol per il belga, arrivati contro Roma e Bodo/Glimt, costati la bellezza di circa 6 milioni ciascuno.

Anche se arrivato alla fine del mercato, dall'ex calciatore del Lipsia tutti si aspettavano molto di più. Vlahovic, invece, è stato colpito da diversi infortuni che lo hanno tenuto fuori parecchi mesi: 18 partite ufficiali giocate e solamente 8 gol, molto pochi se si guarda al lato economico ( 12 milioni a stagione e 70 investiti dal club bianconero).

Alla fine dei fuochi troviamo anche Jonathan David, seguito in passato anche dal Milan: arrivato a parametro zero, il calciatore percepisce ben 6 milioni di stipendio.