E sono i numeri a parlare: Okafor ha segnato 7 gol con un assist in Premier League, partendo 17 volte da titolare e con ulteriori 9 presenze partendo dalla panchina. Delle setti reti totali, cinque sono arrivate dal mese di febbraio in poi, con 3 nelle ultime due in cui ha giocato da trequartista alle spalle di Calvert-Lewin. Analizziamo con attenzione anche gli XG (gol attesi) stagionali in Premier League: 4.74. Va detto quindi che lo svizzero segna quasi il doppio delle reti attese. Okafor è un classe 2000 che nelle sue stagioni al Milan, non ha mai trovato la giusta continuità, partendo spesso dalla panchina. Questi i suoi numeri in rossonero: 7 gol e 5 assist in 54 presenze. Con i Leeds le presenze sono 30 e i gol già 7. Parlavano di un confronto con Nkunku (classe 1997), valutato praticamente il doppio rispetto a Okafor. Facile aspettarsi il doppio della produzione, invece non è così: 5 gol in Serie A con 6.79 di XG. Il francese sta segnando di meno dello svizzero, giocando poche partite in meno da titolare (12 contro 17). Insomma, non sarebbe stato meglio tenersi Okafor e prendere una prima punta vera, di ruolo? Ovvero quella che è mancata in tutta la stagione ad Allegri.