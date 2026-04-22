Il Milan in estate ha deciso di rivoluzionare la sua rosa, vendendo alcuni giocatori importanti, altri meno e comprando altri calciatori molto interessanti, che hanno contributo alla stagione dei rossoneri (chi più, chi meno). Tra gli attaccanti ceduti c'è anche Noah Okafor, ceduto al Leeds per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Altra cessione importante per quanto riguarda il bilancio del Diavolo, ma l'attaccante svizzero avrebbe fatto decisamente comodo a Massimiliano Allegri, specialmente facendo un paragone con Nkunku, calciatore per il quale il Milan ha speso più di 35 milioni di euro con i bonus.
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Milan, guarda Okafor. Valutato metà di Nkunku, segna di più: da febbraio è ‘on fire’
Milan, Okafor segna più di Nkunku
E sono i numeri a parlare: Okafor ha segnato 7 gol con un assist in Premier League, partendo 17 volte da titolare e con ulteriori 9 presenze partendo dalla panchina. Delle setti reti totali, cinque sono arrivate dal mese di febbraio in poi, con 3 nelle ultime due in cui ha giocato da trequartista alle spalle di Calvert-Lewin. Analizziamo con attenzione anche gli XG (gol attesi) stagionali in Premier League: 4.74. Va detto quindi che lo svizzero segna quasi il doppio delle reti attese. Okafor è un classe 2000 che nelle sue stagioni al Milan, non ha mai trovato la giusta continuità, partendo spesso dalla panchina. Questi i suoi numeri in rossonero: 7 gol e 5 assist in 54 presenze. Con i Leeds le presenze sono 30 e i gol già 7. Parlavano di un confronto con Nkunku (classe 1997), valutato praticamente il doppio rispetto a Okafor. Facile aspettarsi il doppio della produzione, invece non è così: 5 gol in Serie A con 6.79 di XG. Il francese sta segnando di meno dello svizzero, giocando poche partite in meno da titolare (12 contro 17). Insomma, non sarebbe stato meglio tenersi Okafor e prendere una prima punta vera, di ruolo? Ovvero quella che è mancata in tutta la stagione ad Allegri.
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