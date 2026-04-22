Numeri inconcepibili per un giocatore che, fino a fine dicembre 2025, era un'ira di Dio sul terreno di gioco e che viaggiava alla media di un gol ogni 90', come il più navigato dei bomber. Il giornalista sportivo Giuseppe Pastore, intervenendo a 'Cronache di Spogliatoio', ha parlato del momento di Pulisic e Leao, ricordando come, tra i due, il vero 'problema' al momento in casa rossonera sia rappresentato proprio dal rendimento dell'ex Chelsea.

Milan, Pastore su Pulisic: "Un solo assist in tutto il girone di ritorno e le ha giocate tutte" — "Nelle analisi del post partita si parlava di Leao ma Leao fa l’assist decisivo nell’unico tiro in porta del Milan nel primo tempo. Pulisic neanche quello, ne ha fatto mi pare uno in tutto il girone di ritorno a Rabiot contro il Torino e zero gol. A parte le partite saltate per infortunio le ha giocate tutte, spesso dall’inizio", ha esordito Pastore su Pulisic.

"Possiamo dare varie versioni sul suo appannamento. Fino a Natale un tiro e un gol" — "Possiamo dare varie versioni sul suo appannamento: c’è chi parla di vita privata, c’è chi parla dei Mondiali in casa a cui arriva con una pressione addosso che penso non abbia mai avuto nella sua carriera. Però è un giocatore completamente spento: altre volte in passato aveva avuto mesi di appannamento. Qui andava fino a Natale al ritmo di un tiro e un gol …”. Insomma, un Pulisic scomparso e non si riesce a capire il perché.