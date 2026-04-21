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Elezioni Figc, Ordine: “Milan e Juventus sono state portate a spasso da Marotta. Vi spiego perché”

Giuseppe Marotta e Giovanni Malagò
Franco Ordine sospetta ci sia lo zampino del presidente di Giuseppe Marotta dietro alla candidatura di Giovanni Malagò come prossimo presidente della FIGC: le sue parole
Redazione PM

Prosegue la corsa alle prossime elezioni della Figc, in programma il prossimo 22 giugno. Il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Giovanni Malagò, ex presidente del CONI dal 2013 al 2025. Dopo la mancata qualificazione della Nazionale al terzo mondiale consecutivo e le conseguenti dimissioni di Gabriele Gravina, si apre una fase molto delicata per il nostro calcio, che ha bisogno di essere rilanciato dopo anni bui.

In merito alla questione si è espresso anche il noto giornalista Franco Ordine, intervenuto durante 'Numer1', podcast condotto da Sandro Sabatini, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni. Di seguito, un estratto del suo interessante commento.

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"Ausilio è il miglior DS in circolazione, Marotta è il più preparato, attento e concentrato dei dirigenti in circolazione ed è evidente. Si apre la crisi politica del calcio, c'è un solo presidente che prende l'iniziativa, va a Roma e va a parlare con Giorgetti per evitare che la politica metta le mani sul calcio. Parla con Malagò e gli propone di scendere in campo e d aissumere la presidenza della Federazione. Questo vuol dire fare benissimo il proprio mestiere. Milan e Juve prima sono state portate a spasso da Marotta, hanno tentato una manovra di distrazione obiettivamente da dilettanti allo sbaraglio andando a proporre a Galliani di candidarsi contro Malagò. Avendo capito che era una battaglia sbagliata e fuori tempo, si sono accodati a Malagò. Questo dimostra che finché c'è questa distanza operativa tra Marotta e i suoi concorrenti, l'Inter vivrà di rendita per 4-5-10 anni".

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