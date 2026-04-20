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CONFERENZA
Malagò in Lega: “Non sono ancora sicuro di candidarmi”
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Giovanni Malagò ha parlato in conferenza stampa in Lega Serie A al termine del confronto con i club sulla sua possibile candidatura in FIGC
Al termine del confronto con le squadre di Serie A riguardo la sua possibile candidatura come Presidente FIGC, Giovanni Malagò ha svelato importanti novità sul suo futuro in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni