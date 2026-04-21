Al termine di Verona-Milan, all'esterno del 'Bentegodi' è andato in scena un episodio che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport. Gift Orban, attaccante della formazione gialloblù, si è reso protagonista di un caso che ha fatto parecchio discutere in questi giorni. Il nigeriano ha aggredito un tifoso all'esterno dello stadio, come testimoniano diversi filmati che hanno fatto il giro dei social (qui il video).