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Verona, Orban dopo la rissa: “Mi scuso con tutti i tifosi per il mio comportamento”

Gift Orban, attaccante nigeriano del Verona
Gift Orban si assume le sue responsabilità dopo aver picchiato un tifoso al termine di Verona-Milan: le parole dell'attaccante gialloblù
Redazione PM

Al termine di Verona-Milan, all'esterno del 'Bentegodi' è andato in scena un episodio che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport. Gift Orban, attaccante della formazione gialloblù, si è reso protagonista di un caso che ha fatto parecchio discutere in questi giorni. Il nigeriano ha aggredito un tifoso all'esterno dello stadio, come testimoniano diversi filmati che hanno fatto il giro dei social (qui il video).

Le scuse di Gift Orban

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A due giorni dall'avvenimento, Orban ha deciso di rompere il silenzio. L'attaccante del Verona si è scusato per il suo comportamento attraverso un post pubblicato sui propri profili social. Ecco, di seguito, le sue parole.

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"Mi scuso sinceramente con tutti i fan per il mio comportamento. Mi dispiace di non aver dedicato tempo a coloro che desideravano foto o autografi.. meritate rispetto, e io ho fallito. Prendo anche piena responsabilità per la mia reazione successiva. Non c’è nessuna scusa. Imparerò da questo e farò meglio".

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