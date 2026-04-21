Parate decisive e vittoria AlpaK—
Nei minuti giocati, entrambi sono stati chiamati in causa. Dida è apparso un po’ macchinoso nelle respinte. Mentre Abbiati, ritiratosi nel 2016 dopo 380 presenze ufficiali con il Milan (281 in Serie A), ha firmato l’intervento più spettacolare della serata: un volo deciso per deviare una conclusione potente diretta all’incrocio dei pali.
La sfida si è chiusa con il successo degli AlpaK per 7-4 di Abbiati, risultato che mantiene la squadra rosanera in vetta alla classifica. La posizione attuale garantirebbe alla squadra di K Frenezy l’accesso diretto alle semifinali playoff di Kings League.
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