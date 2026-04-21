Intrattenimento, nostalgia e calcio a 7: la Kings League ha regalato un incrocio speciale tra due protagonisti della storia recente del Milan: Christian Abbiati e Nelson Dida . I due ex portieri rossoneri sono tornati in campo da avversari nel match tra Zeta Como e AlpaK .

I riflettori erano puntati soprattutto sui rigori presidenziali, formula tipica della competizione. ZW Jackson, presidente della Zeta Como, ha battuto Abbiati con un destro preciso a incrociare. Diverso l’esito per K Frenezy, streamer di Twitch e numero uno degli AlpaK, che ha centrato la traversa contro Dida. Nel corso degli shootout ci hanno provato anche Blur, Enerix, Viviano e l’ex rossonero Christian Brocchi, ma nessuno è riuscito a superare i due ex portieri del Milan.