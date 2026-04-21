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Abbiati vs Dida in Kings League: ecco com’è andata la sfida tra i due ex portieri del Milan

Christian Abbiati e Nelson Dida, ex portieri del Milan
Il Milan si ritrova in Kings League: Christian Abbiati contro Nelson Dida tra grandi parate, rigori presidenziali e amarcord rossonero
Redazione PM

Intrattenimento, nostalgia e calcio a 7: la Kings League ha regalato un incrocio speciale tra due protagonisti della storia recente del Milan:Christian Abbiati e Nelson Dida. I due ex portieri rossoneri sono tornati in campo da avversari nel match tra Zeta Como e AlpaK.

I riflettori erano puntati soprattutto sui rigori presidenziali, formula tipica della competizione. ZW Jackson, presidente della Zeta Como, ha battuto Abbiati con un destro preciso a incrociare. Diverso l’esito per K Frenezy, streamer di Twitch e numero uno degli AlpaK, che ha centrato la traversa contro Dida. Nel corso degli shootout ci hanno provato anche Blur, Enerix, Viviano e l’ex rossonero Christian Brocchi, ma nessuno è riuscito a superare i due ex portieri del Milan.

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Parate decisive e vittoria AlpaK

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Nei minuti giocati, entrambi sono stati chiamati in causa. Dida è apparso un po’ macchinoso nelle respinte. Mentre Abbiati, ritiratosi nel 2016 dopo 380 presenze ufficiali con il Milan (281 in Serie A), ha firmato l’intervento più spettacolare della serata: un volo deciso per deviare una conclusione potente diretta all’incrocio dei pali.

La sfida si è chiusa con il successo degli AlpaK per 7-4 di Abbiati, risultato che mantiene la squadra rosanera in vetta alla classifica. La posizione attuale garantirebbe alla squadra di K Frenezy l’accesso diretto alle semifinali playoff di Kings League.

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