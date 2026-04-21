Archiviati i festeggiamenti post vittoria contro il Verona, il Milan è già concentrato sullo scontro diretto contro la Juventus, in programma domenica prossima a San Siro. Anche oggi, il club rossonero è apparso sulle pagine di numerosi quotidiani, sportivi e non, oltre che nelle home page di diversi siti web. Vediamo, nelle prossime schede, quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata odierna, martedì 21 aprile 2026.