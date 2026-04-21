Il Milan continua con la sua stagione, ma è interessante scoprire come stanno andando alcuni dei giocatori ceduti in estate dal club rossonero. Tra questi c'è stato anche Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese è stato venduto anche per questioni di bilancio (qui tutti i dettagli). Il Manchester City ha accolto subito l'opportunità di prendere un calciatore che con il Milan ha segnato 19 gol con 9 gol in 104 presenze totali. Nonostante la grande cifra incassata dal Diavolo, molto tifosi hanno criticato la scelte di vendere un calciatore fondamentale come Reijnders. Si ma come sta andando l'ex numero 14 rossonero in questa stagione?
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Milan, guarda Reijnders: da febbraio fa solo panchina al Manchester City. Come mai?
Milan, Reijnders fatica al Manchester City
Il centrocampista classe 1998 era partito benissimo come uno dei titolari Pep Guardiola, ma il suo minutaggio è andato calando via via nella stagione. 26 presenze in Premier League per Reijnders con 5 gol e 2 assist, con XG (gol attesi totali) fermi a quota 3.80. In Champions League gli XG sono fermi a quota 1.52, con 10 presenze e 3 assist. Numeri abbastanza deludenti per un calciatore pagato tanto e arrivato al Manchester City con grandi, grandissime aspettative. Da febbraio, in campionato, l'olandese non è stato più schierato titolare da Guardiola: in 9 partite è rimasto in panchina per la bellezza di 5 volte, giocando scampoli di gare nelle altre. Insomma, Reijnders sta facendo fatica a trovare il suo spazio, ma il problema potrebbe essere solamente tattico: Guardiola ha giocatori fortissimi come Cherki e Bernardo Silva che 'calpestano' le stesse zone di campo dell'olandese, sarebbe difficile trovare spazio per tutti. Per giocare davanti alla difesa, Reijnders non ha le qualità e le caratteristiche giuste e sarebbe molto sprecato. Con Silva in partenza in estate, l'ex Milan potrebbe trovare più spazio con il Manchester City.
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