Il centrocampista classe 1998 era partito benissimo come uno dei titolari Pep Guardiola, ma il suo minutaggio è andato calando via via nella stagione. 26 presenze in Premier League per Reijnders con 5 gol e 2 assist, con XG (gol attesi totali) fermi a quota 3.80. In Champions League gli XG sono fermi a quota 1.52, con 10 presenze e 3 assist. Numeri abbastanza deludenti per un calciatore pagato tanto e arrivato al Manchester City con grandi, grandissime aspettative. Da febbraio, in campionato, l'olandese non è stato più schierato titolare da Guardiola: in 9 partite è rimasto in panchina per la bellezza di 5 volte, giocando scampoli di gare nelle altre. Insomma, Reijnders sta facendo fatica a trovare il suo spazio, ma il problema potrebbe essere solamente tattico: Guardiola ha giocatori fortissimi come Cherki e Bernardo Silva che 'calpestano' le stesse zone di campo dell'olandese, sarebbe difficile trovare spazio per tutti. Per giocare davanti alla difesa, Reijnders non ha le qualità e le caratteristiche giuste e sarebbe molto sprecato. Con Silva in partenza in estate, l'ex Milan potrebbe trovare più spazio con il Manchester City.