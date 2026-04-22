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Milan, caso Leao. Toni: “Chi te lo prende?”. Viviano: “Di esterni forti ce ne sono un milione”

Rafael Leao attaccante AC Milan qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Luca Toni ed Emiliano Viviano, ex calciatori in Serie A, hanno parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan di Massimiliano Allegri, e, in particolar modo, della sua annata negativa. Ecco le loro dichiarazioni sul numero 10 rossonero
Daniele Triolo Redattore 

Ha avuto un infortunio al polpaccio in agosto (tornando in campo a fine settembre) e poi la pubalgia a inizio a dicembre (problema che si trascina ormai dietro da quattro mesi pieni). Ha cambiato ruolo, abbandonando l'amata fascia sinistra, quella dove ha quasi sempre giocato in carriera, sfornando doppie doppie tra gol e assist in quasi ogni stagione, per passare a fare la punta. Prima o seconda che sia.

Eppure, nonostante il suo score reciti 10 gol e 3 assist in 27 partite, in un totale di 1.749' sul terreno di gioco, per la contribuzione ad una rete del Milan (con un gol o con un assist) ogni 135' scarsi, la stagione di Rafael Leão è considerata, praticamente da tutti, talmente negativa al punto che il club avrebbe deciso di venderlo, nel calciomercato estivo, per una cifra a partire dai 40-50 milioni di euro.

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Se tutto ciò corrisponderà a verità, lo si capirà meglio tra un mese circa, verso la fine del campionato. Intanto, però, c'è chi continua a criticare Leao, il suo rendimento e il suo atteggiamento negli interventi in radio o in tv. È il caso, per esempio, di Luca Toni ed Emiliano Viviano, ex calciatori di Serie A, che hanno parlato del numero 10 milanista durante l'ultima puntata del podcast 'Cose Scomode' di 'Aura Sport'.

Milan, Toni su Leao: "Te lo vanno a comprare a un prezzo non tanto alto"

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"A Leao non riesci a dargli un valore, chi te lo prende Leao - ha detto Toni -. Te lo vanno a comprare a un prezzo secondo me non tanto alto perché non ha fatto bene negli ultimi anni. Cosa vuol dire, solo se uno è giovane vale? Devi vedere anche quello che hai fatto negli ultimi anni". Gli ha fatto eco Viviano: "Leao fa un ruolo dove di giocatori ce ne sono tantissimi in giro per l'Europa. Di esterni ce ne sono un milione forti. Nel ruolo di Leao ci sono tanti giocatori". A Rafa il compito di rispondere sul campo.

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