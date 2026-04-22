Se tutto ciò corrisponderà a verità, lo si capirà meglio tra un mese circa, verso la fine del campionato. Intanto, però, c'è chi continua a criticare Leao, il suo rendimento e il suo atteggiamento negli interventi in radio o in tv. È il caso, per esempio, di Luca Toni ed Emiliano Viviano , ex calciatori di Serie A , che hanno parlato del numero 10 milanista durante l'ultima puntata del podcast 'Cose Scomode' di 'Aura Sport'.

Milan, Toni su Leao: "Te lo vanno a comprare a un prezzo non tanto alto"

"A Leao non riesci a dargli un valore, chi te lo prende Leao - ha detto Toni -. Te lo vanno a comprare a un prezzo secondo me non tanto alto perché non ha fatto bene negli ultimi anni. Cosa vuol dire, solo se uno è giovane vale? Devi vedere anche quello che hai fatto negli ultimi anni". Gli ha fatto eco Viviano: "Leao fa un ruolo dove di giocatori ce ne sono tantissimi in giro per l'Europa. Di esterni ce ne sono un milione forti. Nel ruolo di Leao ci sono tanti giocatori". A Rafa il compito di rispondere sul campo.