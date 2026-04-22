Milan, che 2026 da incubo per Pulisic! — Un'involuzione pazzesca, arrivata un po' per qualche infortunio di troppo rispetto alle annate precedenti e un po' - ma è soltanto un'ipotesi - per qualche tormentata vicenda sentimentale extra-campo. Fatto sta che il Diavolo, con l'eclissarsi di Pulisic, ha ridotto notevolmente il suo rendimento e la sua brillantezza in fase offensiva.

Trevisani: "Credo abbia svoltato negativamente a Firenze" — Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, ha commentato a 'Cronache di Spogliatoio' il momentaccio vissuto dal numero 11 rossonero. "Il 2026 di Pulisic non è guardabile. Io credo che lui abbia svoltato negativamente a Firenze quando si è mangiato quella sequela di gol insopportabili nel primo tempo contro la Fiorentina", l'opinione del telecronista di 'SportMediaset'.

"Da quel momento in poi non è più uscito dal tunnel: anche a Verona l'unica cosa bella che fa è quella palla che lascia a Youssouf Fofana per la ripartenza nel primo tempo. Fa delle cose mostruose e quindi non ti spieghi perché non succedono: non me lo spiego. Un giocatore straordinario che sta avendo la continuità nella discontinuità", ha chiosato Trevisani sul tema Pulisic.