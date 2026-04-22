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Milan, Trevisani su Pulisic: “Il suo 2026 non è guardabile. Sta avendo continuità nella discontinuità”

Christian Pulisic attaccante AC Milan qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello
Il giornalista sportivo Riccardo Trevisani, a 'Cronache di Spogliatoio', ha parlato di Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan che da 4 mesi sembra l'ombra del giocatore ammirato per anni in maglia rossonera. Le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

La stagione 2025-2026 di Christian Pulisic con il Milan si può, senza dubbio, dividere in due tronconi. C'è una prima parte, in cui l'attaccante statunitense ha devastato qualsiasi difesa avversaria, con 8 gol e 2 assist in 11 partite di Serie A e 2 gol in 4 partite tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana, fino alla fine dell'anno solare 2025.

E poi, purtroppo, è arrivata la seconda parte, quella relativa al 2026: in quattro mesi del nuovo anno, infatti, 'Capitan America' ha disputato 15 partite di campionato senza mettere a segno neanche una rete. Ha fornito un solo assist, lo scorso 21 marzo, nel 3-2 di 'San Siro' contro il Torino per la rete di Adrien Rabiot.

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Un'involuzione pazzesca, arrivata un po' per qualche infortunio di troppo rispetto alle annate precedenti e un po' - ma è soltanto un'ipotesi - per qualche tormentata vicenda sentimentale extra-campo. Fatto sta che il Diavolo, con l'eclissarsi di Pulisic, ha ridotto notevolmente il suo rendimento e la sua brillantezza in fase offensiva.

Trevisani: "Credo abbia svoltato negativamente a Firenze"

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Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, ha commentato a 'Cronache di Spogliatoio' il momentaccio vissuto dal numero 11 rossonero. "Il 2026 di Pulisic non è guardabile. Io credo che lui abbia svoltato negativamente a Firenze quando si è mangiato quella sequela di gol insopportabili nel primo tempo contro la Fiorentina", l'opinione del telecronista di 'SportMediaset'.

"Da quel momento in poi non è più uscito dal tunnel: anche a Verona l'unica cosa bella che fa è quella palla che lascia a Youssouf Fofana per la ripartenza nel primo tempo. Fa delle cose mostruose e quindi non ti spieghi perché non succedono: non me lo spiego. Un giocatore straordinario che sta avendo la continuità nella discontinuità", ha chiosato Trevisani sul tema Pulisic.

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