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VERONA-MILAN

Rissa tra Orban e un tifoso gialloblu dopo Verona-Milan: caos fuori dal ‘Bentegodi’

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Daniele Triolo
20 aprile

Gift Orban, attaccante nigeriano dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco, ha avuto un violento alterco con un tifoso gialloblu, fuori dallo stadio 'Bentegodi', dopo la sconfitta (0-1) contro il Milan di Massimiliano Allegri. Il video della rissa

Brutte scene a Verona, al termine della gara persa 0-1 dall'Hellas contro il Milan: l'attaccante Gift Orban, mentre stava lasciando il 'Bentegodi' con la sua auto, ha avuto una lite con un tifoso. L'episodio è stato ripreso da un telefono e nel video si sente una tifosa dire "Orban, per favore, siamo qua per te" e si vede una ragazzina piangere. Secondo quanto riportato da un testimone a Telenuovo, che ha pubblicato il video, Orban ha rifiutato di fermarsi a fare una foto e, successivamente, dopo che la sua auto era stata colpita con una manata, è sceso e ha iniziato una rissa. (X @D4nn1el999)