Milan, va bene il bilancio, ma chi gioca in attacco? Al posto di Okafor serve …

Milan, Okafor sembrerebbe ormai a un passo dall'addio: vicinissima la cessione al Leeds. Per Allegri le soluzioni offensive ridotte all'osso
Milan, Okafor sembrerebbe ormai a un passo dall'addio: come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, lo svizzero sarebbe vicinissimo al Leeds per una cifra totale che dovrebbe arrivare a 21 milioni di euro. Un'altra cessione importante dal punto di vista economico, dopo quelle di Reijnders e Thiaw. E infatti a sorridere sarà ancora il bilancio, con una plusvalenze e un risparmio davvero molto importanti (qui tutte le cifre nel dettaglio). Si, ma il campo? A livello economico potrebbe essere un'operazione importante, ma in attacco, per Massimiliano Allegri, le opzioni iniziano a scarseggiare sempre di più.

Milan, Okafor a un passo dall'addio. Si ma il campo? Allegri a corto di soluzioni!

Si perché Okafor, dopo un'ottima prestagione, sembrava poter essere un ottimo elemento per Allegri e per il Milan, specialmente partendo dalla panchina. Lo svizzero sarebbe stato molto utile si nel 3-5-2 come seconda o anche prima punta, sia nel 4-3-3, giocando come esterno a sinistra. Con la sua possibile partenza, e senza l'arrivo al momento di un'altra punta centrale, le soluzioni per Allegri sarebbero ridotte all'osso. Ci sarebbero Gimenez, Pulisic, Chukwueze e Leao (con Saelemaekers e Jimenez possibili esterni del 4-3-3). Vero che il Milan non giocherà in Europa, ma sarebbero comunque molto poche, considerando anche che il nigeriano ex Villarreal potrebbe partire in questi ultimi giorni di agosto.

Ci sono ancora giorni alla fine del calciomercato e per questo il Milan potrebbe(e dovrebbe) cercare un 'erede' di Okafor: un giocatore che possa interpretare sia il ruolo di esterno, sia quello di seconda punta o che almeno possa essere adattato in tale ruolo. Ci sarebbe un nome perfetto per il Milan ovvero quello di Federico Chiesa: un attaccante che Allegri conosce molto bene e con cui ha lavorato bene negli anni (qui i numeri). Secondo le ultime di mercato, però, Chiesa potrebbe restare al Liverpool dopo il gol alla prima giornata di Premier League. E allora? Al posto di Okafor servirebbe un giocatore simile, comunque esperto e già pronto. Si parla di Stroeykens, ma potrebbe essere ancora troppo acerbo per dare una mano fin dà subito al Milan e ad Allegri.

