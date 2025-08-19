Milan , Okafor sembrerebbe ormai a un passo dall'addio: come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, lo svizzero sarebbe vicinissimo al Leeds per una cifra totale che dovrebbe arrivare a 21 milioni di euro. Un'altra cessione importante dal punto di vista economico, dopo quelle di Reijnders e Thiaw. E infatti a sorridere sarà ancora il bilancio, con una plusvalenze e un risparmio davvero molto importanti ( qui tutte le cifre nel dettaglio ). Si, ma il campo? A livello economico potrebbe essere un'operazione importante, ma in attacco, per Massimiliano Allegri, le opzioni iniziano a scarseggiare sempre di più.

Milan, Okafor a un passo dall'addio. Si ma il campo? Allegri a corto di soluzioni!

Si perché Okafor, dopo un'ottima prestagione, sembrava poter essere un ottimo elemento per Allegri e per il Milan, specialmente partendo dalla panchina. Lo svizzero sarebbe stato molto utile si nel 3-5-2 come seconda o anche prima punta, sia nel 4-3-3, giocando come esterno a sinistra. Con la sua possibile partenza, e senza l'arrivo al momento di un'altra punta centrale, le soluzioni per Allegri sarebbero ridotte all'osso. Ci sarebbero Gimenez, Pulisic, Chukwueze e Leao (con Saelemaekers e Jimenez possibili esterni del 4-3-3). Vero che il Milan non giocherà in Europa, ma sarebbero comunque molto poche, considerando anche che il nigeriano ex Villarreal potrebbe partire in questi ultimi giorni di agosto.