Ci sono ancora giorni alla fine del calciomercato e per questo il Milan potrebbe(e dovrebbe) cercare un 'erede' di Okafor: un giocatore che possa interpretare sia il ruolo di esterno, sia quello di seconda punta o che almeno possa essere adattato in tale ruolo. Ci sarebbe un nome perfetto per il Milan ovvero quello di Federico Chiesa: un attaccante che Allegri conosce molto bene e con cui ha lavorato bene negli anni (qui i numeri). Secondo le ultime di mercato, però, Chiesa potrebbe restare al Liverpool dopo il gol alla prima giornata di Premier League. E allora? Al posto di Okafor servirebbe un giocatore simile, comunque esperto e già pronto. Si parla di Stroeykens, ma potrebbe essere ancora troppo acerbo per dare una mano fin dà subito al Milan e ad Allegri.
